3 Günlük Kür: Karaciğer Yağlanmasını En Aza İndiriyor

Karaciğer yağlanmasına karşı bu herhangi bir yan etkisi olmayan tamamen doğal malzemelerden oluşan çok etkili alternatif tedaviyi de deneyebilirsiniz.

Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerinizdeki yağ oranının fazla olması hastalığıdır ve karaciğerinizin ağırlığını kendi ağırlığının %5 ile %10’u arasında arttırır. Yağlı karaciğer hastalığı temel olarak alkolik olan ve alkolik olmayan olarak ikiye ayrılır. Bunlarla birlikte bir de gebeliğin akut yağlı karaciğeri olarak adlandırılan yağlı karaciğer hastalığı da vardır, ancak bu hamile kadının karaciğerinde yağ biriktiği zaman ortaya çıkan oldukça nadir bir hastalıktır.

Karaciğer, ana görevi vücudu zararlı toksinlerden arındırmak olan hayati ve sağlığınızı ve hayatınızı her yönden etkileyecek önemli bir organdır. Sağlıksız bir yaşam biçimini alışkanlık haline getirdiğinizde yağlı karaciğer hastalığı riskini arttırmış oluyorsunuz. Sigara içmek, yüksek oranda alkollü içecekler içmek ve düzenli olarak rafine ve işlenmiş yiyecekler tüketmek yağlı karaciğer hastalığına ve hatta karaciğer kanserine neden olabilir.

Yağlı karaciğer hastalığı genel olarak toplumda bilinen ve devamlı olarak uygulayabileceğiniz alışılagelmiş tedavisi olan bir hastalık olsa da, bilinen tedavilerin aksine hastada herhangi bir yan etkiye neden olmayan tamamen doğal malzemelerden oluşan çok etkili bir alternatif tedaviyi de deneyebilirsiniz.

İşte doğal ve etkili bir yağlı karaciğer hastalığı ilacı hazırlamak için ihtiyacınız olanlar:

Malzemeler

Saf zeytinyağı - 1/2 su bardağı

Sarımsak (ince doğranmış)- ½ yemek kaşığı

Zencefil (rendelenmiş) – ½ yemek kaşığı

Organik portakal suyu – ¼ su bardağı

Hazırlanışı ve Kullanımı

İnce doğranmış sarımsak, saf zeytinyağı, rendelenmiş zencefil ve organik portakal suyunu bir blenderda karıştırın ve malzemelerin iyice karışarak pürüzsüz bir karışım oluşturduğundan emin olun.

Bu karışımı üç gece peş peşe yatmadan hemen önce bir bardak içerek tüketin.

Ayrıca beslenme düzeninizi de değiştirebilir ve havuç, üzüm, yeşil çay, organik elma ve tam tahıllıları ekleyebilirsiniz. Bu yiyecekler karaciğer yağlanmasını önlemeye yardımcı olacak ve bu süreçte genel sağlığınızı iyileştirecek.