 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.763
  • Altın 144,206
  • Dolar 3,6267
  • Euro 3,8498
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKANijerya'nın Lagos kentinde yangın

3 Günlük Kür: Karaciğer Yağlanmasını En Aza İndiriyor

»
3 Günlük Kür: Karaciğer Yağlanmasını En Aza İndiriyor
Karaciğer yağlanmasına karşı bu herhangi bir yan etkisi olmayan tamamen doğal malzemelerden oluşan çok etkili alternatif tedaviyi de deneyebilirsiniz.

Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerinizdeki yağ oranının fazla olması hastalığıdır ve karaciğerinizin ağırlığını kendi ağırlığının %5 ile %10’u arasında arttırır. Yağlı karaciğer hastalığı temel olarak alkolik olan ve alkolik olmayan olarak ikiye ayrılır. Bunlarla birlikte bir de gebeliğin akut yağlı karaciğeri olarak adlandırılan yağlı karaciğer hastalığı da vardır, ancak bu hamile kadının karaciğerinde yağ biriktiği zaman ortaya çıkan oldukça nadir bir hastalıktır.

 

Karaciğer, ana görevi vücudu zararlı toksinlerden arındırmak olan hayati ve sağlığınızı ve hayatınızı her yönden etkileyecek önemli bir organdır. Sağlıksız bir yaşam biçimini alışkanlık haline getirdiğinizde yağlı karaciğer hastalığı riskini arttırmış oluyorsunuz. Sigara içmek, yüksek oranda alkollü içecekler içmek ve düzenli olarak rafine ve işlenmiş yiyecekler tüketmek yağlı karaciğer hastalığına ve hatta karaciğer kanserine neden olabilir.

 

Yağlı karaciğer hastalığı genel olarak toplumda bilinen ve devamlı olarak uygulayabileceğiniz alışılagelmiş tedavisi olan bir hastalık olsa da, bilinen tedavilerin aksine hastada herhangi bir yan etkiye neden olmayan tamamen doğal malzemelerden oluşan çok etkili bir alternatif tedaviyi de deneyebilirsiniz.

 

İşte doğal ve etkili bir yağlı karaciğer hastalığı ilacı hazırlamak için ihtiyacınız olanlar:

 

 

 

Malzemeler

Saf zeytinyağı - 1/2 su bardağı

 

Sarımsak (ince doğranmış)- ½ yemek kaşığı

 

Zencefil (rendelenmiş) – ½ yemek kaşığı

 

Organik portakal suyu – ¼ su bardağı

 

Hazırlanışı ve Kullanımı

İnce doğranmış sarımsak, saf zeytinyağı, rendelenmiş zencefil ve organik portakal suyunu bir blenderda karıştırın ve malzemelerin iyice karışarak pürüzsüz bir karışım oluşturduğundan emin olun.

 

Bu karışımı üç gece peş peşe yatmadan hemen önce bir bardak içerek tüketin.

 

Ayrıca beslenme düzeninizi de değiştirebilir ve havuç, üzüm, yeşil çay, organik elma ve tam tahıllıları ekleyebilirsiniz. Bu yiyecekler karaciğer yağlanmasını önlemeye yardımcı olacak ve bu süreçte genel sağlığınızı iyileştirecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Her hastalığın doğadaki çaresi farklı18 Şubat 2017 Cumartesi 09:44
  • Bebekten Sonra Cinsel Hayat: Daha İyi Hale Getirmenin 7 Yolu17 Şubat 2017 Cuma 22:20
  • "İstiridye" Cinsel Dürtüleri Artıran En Güçlü Afrodizyak!17 Şubat 2017 Cuma 21:20
  • Löseminin belirtileri nelerdir?17 Şubat 2017 Cuma 16:50
  • Çam Kozalağı Suyunun Hiç Bilmediğiniz 5 Faydası17 Şubat 2017 Cuma 14:02
  • Mükemmel seks için 7 altın kural16 Şubat 2017 Perşembe 22:10
  • Bira cinsel uyarılmayı nasıl etkiliyor?16 Şubat 2017 Perşembe 21:20
  • Tokluk geni bulundu16 Şubat 2017 Perşembe 11:45
  • Sahte Makyaj Malzemelerini Gerçeklerinden Ayırmanın 7 Yolu15 Şubat 2017 Çarşamba 13:20
  • Kemoterapinin yan etkileriyle nasıl başa çıkılır?15 Şubat 2017 Çarşamba 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti