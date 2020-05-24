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3 günlük Ramazan Bayramı başladı

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3 günlük Ramazan Bayramı başladı
3 günlük Ramazan Bayramı başladı

3 günlük Ramazan Bayramı bugün başladı.

Bayramı namazı, sabah saat 06.15’te kılındı. Bayram namazıyla birlikte toplu ibadet yasağı da kalkmış oldu.

Din İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan için verilecek fitreyi ise 35 TL olarak belirledi.

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafenin korunmasının kritik önemi nedeniyle, bu yıl Ramazan Bayramı’nda, Cumhurbaşkanlığı’ndaki geleneksel bayramlaşma yapılamayacak.

Ramazan Bayramı süresince, Merkezi Cezaevi’nde uzun süredir aile ve yakınlarıyla yüz yüze görüşme gerçekleştiremeyen mahkum ve tutuklular, sağlık riski yaratmayacak şekilde, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının önerdiği tedbirler çerçevesinde, kapalı görüş sistemi ile aile ve yakınlarıyla görüşebilecek.

Ziyaretler şu şekilde düzenlendi;

“Ağır ceza hükümlüleri bugün ve yarın tam gün, hafif ceza hükümlüleri 26 Mayıs tarihinde sabah 09.00-13.00 saatleri arasında, Hükümsüz tutuklular ise 26 Mayıs öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri ile 27 Mayıs tam gün”

Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları zorunlu olacak.

Polis Genel Müdürlüğü ise halkın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerinin alındığını açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi.

Polis Genel Müdürlüğü, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz.”

Polis, halkı bayram süresince rehavete kapılmadan koronavirüs salgını kapsamında alınan tüm kurallara uymaya davet ederek, sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre ise hava bugün parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, yarın ise parçalı bulutlu olacak.

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