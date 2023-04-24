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3 günlük Ramazan Bayramı tatili sona erdi

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3 günlük Ramazan Bayramı tatili sona erdi
3 günlük Ramazan Bayramı tatili sona erdi

Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı’nın dün son günüydü.

Bayramda, trafik kazaları dışında önemli bir olay yaşanmazken, deprem felaketi ve yaşanan kayıplar nedeniyle buruk bir şekilde kutlandı.

Vatandaşlar, her bayram olduğu gibi bu bayramda da vefat eden yakınlarını unutmadı, vefat eden sevdiklerini kabirlerinde ziyaret etti.

Dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu; sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik gibi manevi duyguların yoğunlukla yaşandığı bayramda vatandaşlar aile, eş dost- ziyaretlerinide sürdürdü.

Öte yandan polis ve belediyeler halkın bayramı huzur içinde geçirmesi için önlemlerini aldı…

Merkezi Cezaevi’nde Ramazan Bayramı nedeniyle mahkumlar aileleriyle açık görüş yapıldı.

Lefkoşa Fuar Alanı’nda da bayram yeri kuruldu.

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