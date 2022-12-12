3 Günlük Yakıt Kaldı! Ortada Gemi Yok

EL-SEN'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

El-Sen , Tpic ile 24 Bin tonluk fuel oil antlaşması yapılmış ve ilk gemi 21 Kasım 2022 tarihinde 12 bin tonluk yakıtı Teknecik Elektrik Santraline ulaşmıştır, Aradan 20 gün süre geçmiş olmasına rağmen ikinci 12 bin tonluk yakıt Teknecik Elektrik Santraline ulaşmamıştır. Geldiğimiz bu noktada Teknecik yine yakıtsız kalmak üzeredir ve ülkeyi karanlık günler beklemektedir

Yakıt ihalesinin bir türlü çözülememesinin sonucunda ,Hükümet olarak yakıt sorununu ortadan kaldırdık, ucuza yakıt getiriyoruz, navlun ödemiyoruz, devletler arası antlaşma yaptık ve sorunu çözdük diyerek, Tpic şirketiyle bir yıllık 220000 ton anlaşma yapılan yakıtı nasıl getireceksiniz.

Sonuç olarak bu ülkede ihaleler yasalar ile düzenlenmiştir, yasalar uygulanmadan yapılan tüm işlerde bu tür sorunlar yaşanacaktır. Tekrardan yasalar çerçevesinde bu yakıtın gelmesi sağlanmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duydurulur