  • BIST 99.512
  • Altın 236,416
  • Dolar 6,1294
  • Euro 7,2107
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

3. havalimanında iş kazası: 'Artık ambulanslar gelirken siren çalmıyorlar'

»
3. havalimanında yeni bir iş kazası gerçekleşti. İnşaat-iş Sendikası tarafından yaşanan kazaya yönelik yapılan açıklamada, "Bir iş "kazası" daha!
3. havalimanında iş kazası: 'Artık ambulanslar gelirken siren çalmıyorlar'

3. havalimanında yeni bir iş kazası gerçekleşti. İnşaat-iş Sendikası tarafından yaşanan kazaya yönelik yapılan açıklamada, "Bir iş "kazası" daha! İşçi arkadaşımız, yarınki test için çalışmaların hızlandırılması söylenince hiç bir güvenlik önlemi alınmayan üç metre yükseklikten yüzüstü düştü" ifadeleri kullanıldı.

3. havalimanı inşaatı şantiyesinde yaşanan iş kazası sonucu 6 metre yükseklikten düşen bir işçi yaralandı.

 

'KISMEN DÜZELDİ AMA AYNI DÜZEN DEVAM EDİYOR'

Yaşanan kaza sonrasında Evrensel'e açıklamalarda bulunan bir işçi, "İnşaatlar iş kazaları bitmez. Çünkü inşaatlarda doğru düzgün bir örgütlülük yok. Hesabını soracak kimse yok. Ne denetim var, ne bir şey! Bir de burası havaalanı ya. Dokunulmazlığı var. Denetleyen olmuyor. Her şeyin üstünü kapatıp gidiyorlar. Kendiliğinden patlayan bu son eylemle birlikte bir takım şeyler açık verdi. Yağmur altında ıslanmadır, iş cinayetleridir, koğuşlardaki tahta kurularıdır. Sorunlar kısmen çözüldü ama aynı düzen devam ediyor" dedi.

İnşaat-İş Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 6 metre yükseklikten düşen işçiyi almak için gelen ambulansın siren çalmadığını "Artık ambulanslar gelirken siren çalmıyorlar" ifadeleriyle aktardı.

İŞÇİLER, BUGÜN SERVİS SORUNU NEDENİYLE EYLEMDEYDİ

​Açılışı 31 Aralık'a ertelenen ve işçilerin çalışma koşulları nedeniyle eylemler düzenlediği  3. Havalimanı'nda servis sorunu nedeniyle işçiler eylem yaptı.

İnşaat-İş Sendikası'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara göre yağan yağmurun altında saatlerce servis bekleyen işçiler, ıslıklarla ve bağırarak tepki göstermeye başlayınca jandarma yine müdahale etti.

Dört işçinin gözaltına alındığı bildirilirken gözaltına alınan işçilerin isimleri henüz öğrenilemedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Asgari ücretteki artış yüzde 25'i bulabilir"24 Eylül 2018 Pazartesi 14:10
  • Erdoğan, Malcolm X’in kızlarını kabul etti24 Eylül 2018 Pazartesi 14:03
  • İnternet yayınlarına MİT denetimi24 Eylül 2018 Pazartesi 13:10
  • "Türkiye'de geçen yıl maddi sıkıntılar nedeniyle 233 kişi intihar etti'24 Eylül 2018 Pazartesi 09:06
  • Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali24 Eylül 2018 Pazartesi 08:49
  • İmam camide Suriyeli kadınla basıldı! Diyanet açığa aldı...22 Eylül 2018 Cumartesi 22:44
  • Pişmaniye kutularında çikolata görünümlü afyon sakızı ele geçirildi22 Eylül 2018 Cumartesi 12:49
  • Çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için intihar etti.22 Eylül 2018 Cumartesi 12:34
  • Tahliye üstüne tahliye22 Eylül 2018 Cumartesi 12:22
  • Adnan Oktar tek tip 'kedicik' seviyormuş21 Eylül 2018 Cuma 17:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti