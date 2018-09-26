3. havalimanında iş kazası: 'Artık ambulanslar gelirken siren çalmıyorlar'

3. havalimanında yeni bir iş kazası gerçekleşti. İnşaat-iş Sendikası tarafından yaşanan kazaya yönelik yapılan açıklamada, "Bir iş "kazası" daha!

3. havalimanında yeni bir iş kazası gerçekleşti. İnşaat-iş Sendikası tarafından yaşanan kazaya yönelik yapılan açıklamada, "Bir iş "kazası" daha! İşçi arkadaşımız, yarınki test için çalışmaların hızlandırılması söylenince hiç bir güvenlik önlemi alınmayan üç metre yükseklikten yüzüstü düştü" ifadeleri kullanıldı.

3. havalimanı inşaatı şantiyesinde yaşanan iş kazası sonucu 6 metre yükseklikten düşen bir işçi yaralandı.

'KISMEN DÜZELDİ AMA AYNI DÜZEN DEVAM EDİYOR'

Yaşanan kaza sonrasında Evrensel'e açıklamalarda bulunan bir işçi, "İnşaatlar iş kazaları bitmez. Çünkü inşaatlarda doğru düzgün bir örgütlülük yok. Hesabını soracak kimse yok. Ne denetim var, ne bir şey! Bir de burası havaalanı ya. Dokunulmazlığı var. Denetleyen olmuyor. Her şeyin üstünü kapatıp gidiyorlar. Kendiliğinden patlayan bu son eylemle birlikte bir takım şeyler açık verdi. Yağmur altında ıslanmadır, iş cinayetleridir, koğuşlardaki tahta kurularıdır. Sorunlar kısmen çözüldü ama aynı düzen devam ediyor" dedi.

İnşaat-İş Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 6 metre yükseklikten düşen işçiyi almak için gelen ambulansın siren çalmadığını "Artık ambulanslar gelirken siren çalmıyorlar" ifadeleriyle aktardı.

İŞÇİLER, BUGÜN SERVİS SORUNU NEDENİYLE EYLEMDEYDİ

​Açılışı 31 Aralık'a ertelenen ve işçilerin çalışma koşulları nedeniyle eylemler düzenlediği 3. Havalimanı'nda servis sorunu nedeniyle işçiler eylem yaptı.

İnşaat-İş Sendikası'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara göre yağan yağmurun altında saatlerce servis bekleyen işçiler, ıslıklarla ve bağırarak tepki göstermeye başlayınca jandarma yine müdahale etti.

Dört işçinin gözaltına alındığı bildirilirken gözaltına alınan işçilerin isimleri henüz öğrenilemedi.