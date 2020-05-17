  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

3 Helikopter Türkiye'den 2 uçak da Güney Kıbrıs'tan yangına müdahale ediyor

» »
Hükümet Sözcüsü Özersay açıkladı;
3 Helikopter Türkiye'den 2 uçak da Güney Kıbrıs'tan yangına müdahale ediyor

İşte açıklama;

Gün geçmiyor ki bir kriz yaşamayalım.
Bugün çıkan ve hepimizin yüreğini sızlatan yangınlara müdahale etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan istişareler neticesinde önce Türkiye’den bir yangın helikopteri ülkemize ulaştı ve söndürme faaliyetlerine şu anda devam ediyor. İkinci helikopter de Türkiye’den Adana’dan kalktı ve ülkemize varmak üzeredir. Lefkoşa Büyükelçimizden teyid ettiğim üzere üçüncü helikopter de devreye konulacak. İngiliz Üsler idaresiyle de temas ettik ancak hava araçlarındaki teknik arızalar nedeniyle yardımcı olamayacaklarını bize bildirdiler. Olay yerinde Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Tarım Bakanımız ile yaptığımız değerlendirme neticesinde Güney Kıbrıs’tan da yangın söndürme helikopter yardımı talep etme seçeneğini değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı gerekli teması kurup talepte bulundu, biz de Dışişleri Bakanlığı olarak BM üzerinden Rum tarafıyla gerekli koordinasyonu sağladık ve diyaloğu kurduk. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık yetkililerinin verdiği teknik destekle bilgileri Rum tarafıyla paylaştık ve güneyden gelen bir helikopter de yangına müdahale etmeye başladı. Şimdi ikinci bir hava aracı da yangına müdahale etmek üzere havalandı.

Yangının niteliği nedeniyle havadan müdahale kaçınılmaz olduğu için gerek Türkiye, gerek İngiliz Üsler İdaresi gerekse Kıbrıs Rum yönetimi ile işbirliği içerisinde bu insani krizi koordineli olarak yönetmeye çalışıyoruz.

İnsanlığın ortak değeri olan ormanlarımızı tüm yetkililer el birliği ile kurtarmaya çalışıyoruz. Memlekete geçmiş olsun.

ü

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsüne yakın bir bölgeye ulaştı17 Mayıs 2020 Pazar 16:18
  • itfaiye araçları ODTÜ’ye ulaştı17 Mayıs 2020 Pazar 16:14
  • Özersay:3 helikopter yangına müdahale edecek17 Mayıs 2020 Pazar 16:09
  • Tatar: İnşallah en kısa sürede söndürülür17 Mayıs 2020 Pazar 16:05
  • Erhürman:Burada çok zor bir mücadele var17 Mayıs 2020 Pazar 16:00
  • CTP milletvekili Candan: Yangın ODTü'ye ulaştı yardıma ihtiyacımız var17 Mayıs 2020 Pazar 15:54
  • Yangın helikopteri yakıt takviyesi için Ercan'da17 Mayıs 2020 Pazar 15:51
  • Her dönemin bürokratı Aşıkoğlu: ülkemizin yangın helikopteri olmalı dedi17 Mayıs 2020 Pazar 15:46
  • Koronavirüs’ten sonra denizanası tehlikesi !..17 Mayıs 2020 Pazar 15:28
  • Tepebaşı köyü muhtarı Necati Kararlı : Yangın büyük bir alana yayıldı17 Mayıs 2020 Pazar 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti