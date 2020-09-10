3 Hemşirenin testi pozitif

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, 3 hemşireye yapılan koronavirüs testinin pozitif olduğunu öne sürdü.

Özgöçmen, “1 Temmuz açılımı ile ilgili olarak defalarca uyarmamıza rağmen ülkeye karantinasız girişlere müsaade ederek kendi toplumuna salgının yayılmasına zemin hazırlayan Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümet derhal istifa etmelidir” dedi.

“Yasa dışı bir şekilde mevsimlik işçi adı altında istihdam edilen üç meslektaşımızda Koronavirüs pozitif olarak tespit edilmiştir” diyen Özgöçmen, “Defalarca uyarılarımızı dikkate almayıp, yeterli deneyime sahip olmayan mevsimlik işçi olarak istihdam edilen meslektaşlarımızı covid-19 salgınında başta sınır kapılarında görevlendirerek aslanın ağzına atan ve bulaşmalarına sebep olan başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm hükümet suçludur” ifadesini kullandı.

Özgöçmen, Sağlık Bakanlığını, onca zaman geçmesine rağmen halen daha sağlık çalışanları için çalışma esasları konusunda bir eylem planı ve organizasyon şeması hazırlamadığını öne sürerek eleştirdi.