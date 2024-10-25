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3 Hukuki görüş ret olmasına rağmen Meclis'te devir teslim yaptılar! CTP:"böyle bir oturuma katılmayız...”

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3 Hukuki görüş ret olmasına rağmen Meclis'te devir teslim yaptılar! CTP:böyle bir oturuma katılmayız...”
3 Hukuki görüş ret olmasına rağmen Meclis'te devir teslim yaptılar! CTP:"böyle bir oturuma katılmayız...”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi'nin Meclis krizine ilişkin toplantısı sona erdi, toplantı sonrası CTP lideri Tufan Erhürman basına açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi'nin Meclis krizine ilişkin toplantısı sona erdi, toplantı sonrası CTP lideri Tufan Erhürman basına açıklamalarda bulundu.

Erhürman, Hükümet tarafından hukuk dışı şekilde Meclis Başkanı ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler tarafından açılacak bir Genel Kurul'un CTP için yok hükmünde olduğunu belirtti. Bu kapsamda Öztürkler tarafından açılacak bir oturumun, kendileri için açılmış sayılmayacağını kaydetti.

"Meclis Başkanı seçimi bizim nezdimizde tamamlanmamıştır" diyen Erhürman, "Meclisteki tavırlarımız da bu gerçekler üzerinden inşa edilecek" ifadelerini kullandı.

Erhürman, Parti Meclisi'nin bu yöndeki görüşler doğrultusunda hareket etmek ve süreci takip etmek üzere, oy birliğiyle CTP Meclis Grubu ve MYK'ya tam yetki verdiğini belirtti.

Erhürman, Meclis Başkan Yardımcılığı için aday ortaya koyup koymayacaklarına dair soru üzerine, "Birinci seçimin tamamlanması halinde böyle bir gündem ortaya çıkar. Ancak şu an birinci seçim yani başkanlık seçimi tamamlanmadan böyle bir gündem ortaya çıkmaz" şeklinde konuştu.

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