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3 İşyerini soydu... Azat Nur hakkında karar verildi!

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Lefkoşa’da bir işyerinin kapsının kilidini kırarak içeri girdikten sonra birçok eşya çalan, ayrıca iki iş yerine daha girdiği tespit edilen Azat Nur hakkındaki dava karara bağlandı.
3 İşyerini soydu... Azat Nur hakkında karar verildi!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller'in Başkanlığında Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş'tan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan, 03-05 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan kapalı durumdaki bir işletmenin kapı kilidinin kasten kırılarak açıldığını ve içeriye girildikten sonra, işletme içerisinden 2 adet kahve makinesi, tost makinası, diz üstü bilgisayar ve kahve çekirdeği öğütücüsü çalındığını söyledi. Başkan, incelenen kamera görüntüleri sayesinde suçu işleyenlerin sanığın belirlendiğini ifade etti.

Cemaller, sanığın şahıs ilan edildiğini ve 6 Temmuz’da Güzelyurt’ta trafik kazası yapınca yakalandığını açıkladı. Başkan, yapılan soruşturma sonucu sanığın çaldığı tost makinesini 250 TL, bilgisayar ve 2 adet kahve makinesini ise 3 bin 500 TL paraya sattığının tespit edildiğini belirtti.  Başkan, yapılan soruşturma sonucu sanığın üç ayrı iş yerine girerek, sirkat suçu işlediğinin belirlendiğini ifade etti.

Başkan Füsun Cemaller, sanığın mahkum olduğu bina açma suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü söyledi.

Başkan, Mahkemelerin Yıllık Faaliyet Raporlarına bakıldığında bina açma ve sirkat suçunun gün geçtikçe artan ve mahkemelerin gündemini meşgul ettiğine değindi.  Bu tür suçların kamu menfaatini olumsuz etkilediğine vurgu yapan Cemaller, sanığın üç ayrı kapalı konumdaki işyerine girerek, hırsızlık yapmasını aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Cemaller, emek vererek mal elde eden kişilerin malına el uzatarak menfaat elde edilmesine hoşgörü ile bakılmasının mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Başkan Cemaller, sanığa oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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