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3 kaçak cezaevine gönderildi

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Nijerya uyruklu 3 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.
3 kaçak cezaevine gönderildi

Polis memuru Süleyman Gürtaç mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 17 Kasım 2023 tarihinde ülke genelinde yapılan denetimlerde Lefkoşa’da tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlılardan Mabel Agbomere Eigbochie’nin (K-21, Nijerya) 22 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 179 gün, Favour Adeshina’nın (K-23, Nijerya) yapılan muhaceret kontrolünde 16 Ekim 2022 tarihinden itibaren 397 gün, Toheeb Oluwatobi Abdul’un (E-27, Nijerya) yapılan muhaceret kontrolünde ise 18 Ekim 2022 tarihinden itibaren 395 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduklarını açıkladı.

Polis memuru zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi.

Polis, ülkede kaçak yaşam süren her iki zanlının da 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar uçak biletlerini kendilerinin kesebileceğini belirterek, kısa sürede ülkelerine gönderilmeyi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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