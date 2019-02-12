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3 kadını hastanelik etti, "Birine benzettim" deyip serbest kaldı

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"Yere düşünce başına ve karnına tekme vurdu"
3 kadını hastanelik etti, "Birine benzettim" deyip serbest kaldı

Antalya'da birlikte yedikleri yemekten dönen 3 kadın tanımadıkları bir kişinin yumruklu saldırısında yaralandı. Gözaltındaki ifadesinde "tartıştığım kişilere benzettim" diyen zanlı serbest bırakıldı.

Antalya'da yemekten dönen 3 kadın, arkalarından gelen Mert K.'nin (22), tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Kadınlardan Burcu Nihan Barshan yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Mert K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Olay, pazar günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Yenikapı Sokak'ta meydana geldi.

Kaleiçi'nde eğlenceden dönen Selin Çelik (25), Burcu Nihan Barshan(36) ve Gökçen Tuncay (39), kol kola yürüdükleri sırada Mert K.'nin saldırısına uğradı. Kadınlara arkadan yaklaşarak yumruk ve tekmelerle saldıran Mert K., çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kırıklar var

Baygın halde Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadınlardan Burcu Nihan Barshan'ın burnu ile kafatasında kırık olduğu, saldırı nedeniyle psikolojisinin bozulduğu belirlendi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Barslan, polise verdiği ifadesinde, "Şirket yemeğinden sonra arkadaşlarımla birlikte Kaleiçi'nde geziyorduk. Yenikapı Sokak'ta tanımadığımız biri, bana ve arkadaşlarıma vurmaya başladı. Yere düştüm. Yerdeyken başıma ve karnıma tekme atmaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"Arkamdan gelip yumruk attı"

Gökçen Tuncay da Mert K. olduğunu öğrendikleri kişinin saldırısına uğradıklarını söyleyerek, "Bu kişi arkamdan gelerek hiçbir şey söylemeden sol yanağıma yumruk attı. Arkamı dönüp, neden vurduğunu sormama fırsat vermeden yine saldırdı. Etraftakiler saldırganı tutmaya çalıştı. Ancak ellerinden kurtularak, bu kez arkadaşım Selin'in yüzüne ve karnına tekne attı. Ardından Burcu'yu yumrukladı. Burcu yere düşünce de başına ve karnına tekme vurdu. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"Enseme bir cisimle vurdu"

Selin Çelik ise Kaleiçi'nde beraberindeki iki arkadaşının koluna girerek, yürüdüğü sırada  tanımadıkları Mert K.'nin arkadan yaklaşıp, önce Gökçen Tuncay'ın ensesine sonra da kendi ensesine bir şeyle vurduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Arkadan geldiği için yumruk mu attı, yoksa başka bir cisimle mi vurdu göremedim. Bu kişi Gökçen'in yanağına yumruk attı. Burcu'nun da suratına yumruk, karnına tekme savurdu. Yere düştükten sonra da başına ve karnına tekme attı. Burcu bayıldı. Bu arada, Mert denen kişiyi yanındakiler uzaklaştırmaya çalıştı. Biz 'Onu götürmeyin. Polis çağırdık' dedik. Bunun üzerine tekrar bize saldırmak istedi. Ancak arkadaşları onu tuttu. Bu şahıs ayrıca çok hakaret etti. Ancak olayın etkisi ile neler söylediğini hatırlamıyorum. Şikayetçiyim."

Mert K., gözaltına alınarak götürüldüğü polis merkezindeki ifadesinde Yenikapı Sokak'ta yürürken tanımadığı bir kişiyle tartıştığını, bu kişinin uzaklaştığını anlatarak, "Olayın olduğu yerde, arkası dönük ve kol kola yürüyen, isimlerini polis merkezinde öğrendiğim kadınları, yaklaşık yarım saat önce tartıştığım şahıs zannettim. Arkadan giderek, kadınlardan Gökçen'in yanağına, sonra da Selin'in ensesine yumruk attım. Arkalarını döndüklerinde yanlış kişiye vurduğumu anladım. Kadınlar beni darbetmeye çalışınca, kendimi savundum. Davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

Adli kontrolle serbest

Sorgusunun ardınan adliyeye sevk edilen Mert K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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