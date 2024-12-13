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3 kardeş hırsızlıktan mahkemede: Evden 300 parça giyim eşyası çıktı

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Lefkoşa’da birçok mağazadan hırsızlık yapan 3 kardeş S.L, Ş.K, S.K ve suç ortakları E.S tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı.
3 kardeş hırsızlıktan mahkemede: Evden 300 parça giyim eşyası çıktı

Polis, 12.12.2024 tarihinde, saat 1930 raddelerinde, Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağaza içerisinden, toplam değerleri 6800 TL olan 13 adet muhtelif kadın giyim kıyafeti ve 4 çift kadın ayakkabısı sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlıların üzerinde 2740 Euro, 835 STG ve 1000 USD paralar emare olarak alındığını belirtti.

Polis,S.K'nin vermiş olduğu sözlü beyanda daha önce birçok sirkat gerçekleştirdiklerini ve bunu da E.S ile birlikte yaptıkları konusunda itirafta bulunduğunu açıkladı.

Polis, aynı gün 3 kardeşin ikametgahında bir arama gerçekleştirilmiş olup, konu ikametgahta söz konusu mağazadan ve başka mağazalardan çalıntı olduğu düşünülen yaklaşık 300 adet etiketleri kesilmemiş kadın giyim ve aksesuarları ve 4 çift ayakkabı tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlı Sürücü’nün de Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını evinde yapılan aramada kadın giyim aksesuarları ve kıyafetler bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, birçok kamere görüntüsü inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirtti.

Polis, bulunan emarelerden dolayı şikayetçi sayısının artabileceğini, tespit edilen paraların akıbetinin de araştırılması gerektiğini belirterek, ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Sürücü, suçla bağı olmadığını, evinde bulunan eşyaları S.K'nin kendisine verdiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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