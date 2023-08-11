3 kaza, 3 alkollü sürücü, 1 yaralı

İskele, Girne ve Gelincik-Yeşilköy Anayolu üzerinde dün meydanan gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Gerçekleşen 3 trafik kazasında da araç sürücüleri alkollü çıktı.
İskele’de, dün saat 21:00 sıralarında İskele balıkçı barınağı park yeri içerisinde, Cüneyt ERTEN (E-58) 376 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PS 040 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru geri geri seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu arkasında park halinde bulunan RHA 4114 plakalı polis aracın sağ arka kapı kısmına çarptı. PS 040 plakalı araç sürücüsü Cüneyt Erten tutuklandı.
Ayrıca, Girne’de dün saat 23:00 sıralarında, 20 Temmuz Kordonboyu caddesi üzerinde, Mustafa ŞALK(E-43) 209 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SR 447 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda park halinde bulunan TMU 571 plakalı otobüsün sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
SR 447 plakalı araç sürücüsü Mustafa Şalk tutuklandı.
Öte yandan, Gelincik-Yeşilköy Anayolu üzerinde, dün saat 01:30 sıralarında, Efkan İLKHAN(E-35) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNR 780 plakalı salon araç ile Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktıktan sonra, yol kenarında bulunan toprak sete çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Efkan İLKHAN Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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