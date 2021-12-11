Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, geçen hafta Başbakanlık önünde yaptıkları eylemde Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun konuyla ilgilenecğini söylemesine rağmen hiçbir şey yapılmadığını gördüklerini belirterek, "13 Aralık Pazartesi günü 3. kazıklı eylemimizi Sağlık Bakanlığı önünde yapacağız" dedi.

Çakıcı, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında imzalanan protokolün yenilenme aşamasında yaşananlar ilgili Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde 2 eylem yaptıklarını belirterek, yaşanan sorunun çözülmemesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü Başbakanlık önünde yaptıkları eylemde Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun konuyla ilgileneceğini söylemesine karşın bir şey yapılmadığını gördüklerini ifade eden Çakıcı, "Bu yalan dolan memlekette susmak bize göre değil. Hastalar ölüme terk edilirken, hastaneler kapatılırken, emekçiler kapıya konulurken, birileri geri çekileceğimizi sanıyorsa yanılıyor. Sağlık Bakanlığı önüne yine Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi olarak gidiyoruz. Biz geri çekilmeyeceğiz ve vazgeçmeyeceğiz. Yalnız hastanemiz için değil tüm insanlarımız için mücadele edeceğiz" dedi.

Mehmet Çakıcı, hastaların haklarını korumak ve insanların hayatta kalması için mücadele etmenin karakterlerinde var olduğunu kaydederek, bunun sadece bir hastane eylemi olduğunu ve bu kez bağımlı hastaların da konuşacağını söyledi. Protokol gereği kurula giren hastalara kötü davranılmaya başlandığını belirten Çakıcı, kurulların verilmeyerek tedavilerin yavaşlatıldığını ifade etti.

Çakıcı şöyle devam etti, "Birileri susup bir tek eylem yapıp duracağımızı sandıysa aldandı. Başbakan ilgileneceğini söyledi yalan oldu. Sağlık Bakanı bu dünyada mı başka bir yerde mi belli değil. Daha önce belirttiğimiz gibi 3. eylem Kazzıklı Eylemciler tarafından 13 Aralık Pazartesi günü yapılacaktır. Hastaların haklarını yiyenlere, insanların ilaçlarını sağlamayan, kurullarını engelleyenlere, yalan söyleyenlere, aşıların tarihlerini geçirip çöpe atanlara, Covid 19 pandemisini beceriksizliklerle yayılmasına neden olanlara, hastaneleri kapatma noktasına getirenlere, doktorlara ve sağlık çalışanlarını hiçe sayanlara, insanlığını kaybeden Sağlık Bakanlığı'ndaki yönetim beceriksizliğine, dövizin yükselişiyle bizi yok olmaya bırakanlara ve hepimizi ölüme terk edenlere karşı artık bir yürüyüşümüz vardır" şeklinde konuştu.

Pazartesi günü yapacakları eylemde ülkedeki uyuşturucunun artmasına kimlerin neden olduğunu ve Sağlık Bakanlığının da bu artıştaki rolünü açıklayacağını kaydeden Çakıcı, kötü insanlar ve kuklalarla mücadele etmeye devam edeceklerini ve insanları ölüme terk edenlere karşı herkesi bu mücadeleye davet etti.