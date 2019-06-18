3. Kıbrıs Diyabetik Çocuk ve Gençlik Kampı Lapta’da Düzenlenecek…

Başbakanlık Gençlik Dairesi’nin desteği ile gerçekleştirilecek olan kamp, 11-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Lapta Gençlik Kampında yer alacak. Diyabetli çocukları eğlendirirken eğitmeyi amaçlayan kampa 9–18 yaş arası diyabetli çocuklar katılabilecek.

Kampa ilişkin bilgi veren yetkililer organizasyonla; çocuklara diyabetli olarak mutlu ve sağlıklı yaşamanın yollarını öğretmenin, aralarındaki dayanışmayı geliştirmenin, özgüvenlerini artırmanın ve böylece diyabetli çocukları eğlendirirken eğitmenin amaçlandığını belirtti.

Tip1 diyabetli çocuk ve gençlerin, diyabetli yaşam konusundaki olası bilgi eksikliklerine, uygulama güçlüklerine ve psikososyal sorunlarına eğilmeyi amaçlayan kamp, bu hastalığı taşıyan çocukları ve gençleri bir araya getirerek yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyor.

Eğlenirken öğrenme modelini benimseyen organizasyonda hareketli kamp yaşamı içinde insülin, egzersiz ve beslenme tedavisinin yönetimine ilişkin teorik ve pratik bilgiler, eğitimi pekiştirici yarışmalar ve aktivitelerle bir arada verilecek.

Kamp Programı Alanında Uzman Kişilerce Yürütülecek…

Kampın günlük programı içerisinde yer alan çok sayıda sportif (yüzme, su oyunları, basketbol, voleybol, futbol, jimnastik vb.) ve sanatsal aktivitenin (el sanatları, müzik, resim, folklar ve dans vb.) yanında psikososyal destek için psikolog ve doktorlar ile grup çalışmaları yapılacak.

Son Başvuru Tarihi 5 Temmuz 2019…

Alanında uzman doktor, diyetisyen, psikolog, psikiyatr ve hemşirelerin yürütücü kadrosunda olduğu Kıbrıs Diyabetik Çocuklar Kampı için son başvuru tarihi, 5 Temmuz 2019 olarak açıklandı.