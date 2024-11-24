3 kişi 60 kilo etle yakalandılar, tutuklandılar!

Polis, ithali yasak olmasına rağmen, H.K.’nin (E-65) 8,70 kilogram dana eti ile 14,20 kilogram kuzu etini, S.Ö.’nün (E-71) 8,10 kilogram tavuk eti, 5 kilogram kuzu kıyması, 11,40 kilogram kuzu eti ve 1,40 kilogram kuzu ciğerini, C.Ö.’nün (E-60) ise 5,450 kilogram dana kıyması ve 3,350 kilogram kuzu etini gümrüksüz olarak ülkeye sokmaya çalıştıklarını tespit etti.

Polis tarafından etlere emare olarak el konulurken, bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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