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3 Kişi Kayıp

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
3 Kişi Kayıp

1. 10.05.2022 tarihinde, saat 08:30 Lefkoşa'da sakin Ece KARA (K-22), kalmakta olduğu
ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.


2. Lefkoşa'da sakin Anvi Alex EPONON (E-24)’a ulaşılamadığı ve kendisinden haber
alınamadığı ailesi tarafından 11.05.2022 tarihinde polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.


3. Gazimağusa’da sakin Amıne KOUHOU'ya (E-28)’ya yaklaşık bir aydır ulaşılamadığı ve
kendisinden haber alınamadığı arkadaşları tarafından 11.05.2022 tarihinde polisin bilgisine
getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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