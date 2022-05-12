3 Kişi Kayıp

1. 10.05.2022 tarihinde, saat 08:30 Lefkoşa'da sakin Ece KARA (K-22), kalmakta olduğu
ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
2. Lefkoşa'da sakin Anvi Alex EPONON (E-24)’a ulaşılamadığı ve kendisinden haber
alınamadığı ailesi tarafından 11.05.2022 tarihinde polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
3. Gazimağusa’da sakin Amıne KOUHOU'ya (E-28)’ya yaklaşık bir aydır ulaşılamadığı ve
kendisinden haber alınamadığı arkadaşları tarafından 11.05.2022 tarihinde polisin bilgisine
getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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