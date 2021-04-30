3 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

Yapılan açıklamaya göre:
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 29-30.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir kişinin iş yeri içerisinde maske takmadan girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, ülkemizde ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit edilen 2 kişi ise tutuklanmıştır.
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