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3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

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3 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Lefkoşa’da “M.K. (E-39)” kimlikli kişinin tasarrufunda yaklaşık 93 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  bulunan maddelere emare olarak el konulurken, zanlı M.K. tutuklandı.

K.E.’nin (E-30) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada da, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan 2 tane elle sarılmış ucu yanık sigara ile yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konulurken, zanlı K.E. ve araçta yolcu olarak bulunan Ü.E. (E-27) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada K.E.’nin, 10 Ocak’ta Girne’de bir büfeden Tevfik Kuyucuoğulları’na ait çanta içinden 250 TL ve 5 Euro nakit parayı çaldığı da tespit edildi.

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