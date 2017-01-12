3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Lefkoşa’da “M.K. (E-39)” kimlikli kişinin tasarrufunda yaklaşık 93 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bulunan maddelere emare olarak el konulurken, zanlı M.K. tutuklandı.

K.E.’nin (E-30) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada da, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan 2 tane elle sarılmış ucu yanık sigara ile yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konulurken, zanlı K.E. ve araçta yolcu olarak bulunan Ü.E. (E-27) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada K.E.’nin, 10 Ocak’ta Girne’de bir büfeden Tevfik Kuyucuoğulları’na ait çanta içinden 250 TL ve 5 Euro nakit parayı çaldığı da tespit edildi.