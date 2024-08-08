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3 kişi yasaklı göçmen ilan edildi, 9 kişinin ihraç emri kaldırıldı ve 26 kişinin ülkeye girişi yasaklandı

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3 kişi yasaklı göçmen ilan edildi, 9 kişinin ihraç emri kaldırıldı ve 26 kişinin ülkeye girişi yasaklandı
3 kişi yasaklı göçmen ilan edildi, 9 kişinin ihraç emri kaldırıldı ve 26 kişinin ülkeye girişi yasaklandı

Bakanlar Kurulu tarafından 3 kişi ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi, 9 kişinin ihraç emri kaldırıldı ve 26 kişinin KKTC’ye girişi yasaklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Hüseyin Gözübüyük ile eşi Aysun Gözübüyük ve Mir Hossain yasaklı göçmen ilan edildi; Ayhan Bozoğlan, Gökhan Altınbaş, Selim Akın, Barış Akın, Emre Koç, Ali Mamur, Turay Selçuk, Chijindu Timothy Ewenike ve Hilmi Günal’ın da ihraç emri kaldırıldı.

 

26 KİŞİNİN ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI

Öte yandan Bakanlar Kurulu, ‘Komançero’ adlı motosiklet kulübü üyesi olan 26 kişinin yürüttükleri yasa dışı faaliyetleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nde aranan firari şahıs ilan edildiklerini gerekçe göstererek, ülkeye girişlerini yasakladı.

Motosiklet kulübünün liderinin ise 2022 yılında ülkeden ihraç edilen Mark Douglas Buddle’ın olması da dikkat çekti.

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