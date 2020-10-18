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3 kişiye daha yasal işlem,toplam 6 kişi yakalandı

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Gündüz işlenen 3 suçun ardından öğlen saatlerinde seçim suçu işleyen 3 kişi daha tespit edildi ve haklarında polis tarafından yasal işlem başlatıldı.
3 kişiye daha yasal işlem,toplam 6 kişi yakalandı

Toplam 6 kişiye yasal işlem

Seçim suçu işleyen 3 kişi daha tespit edildi ve haklarında polis tarafından yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Lefkoşa'da 184 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin ve Taşkent'te 56 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin, oyunu kullandıktan sonra cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri tespit edilmiştir.  
Lapta'da 131 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin, oyunu kullandıktan sonra cep telefonu ile fotoğrafını çekip oy pusulasını sosyal medyada yayınladığı tespit edilmiştir. 
Her üç olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.”

SAAT 10.43

Lapta'da ve Lefkoşa'da oy kullanan 2 kişinin, oyunu kullandıktan sonra cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri tespit edildi. Akdoğan'da ise 1 kişi oy pusulasını açarak gösterdi. Polis üç olayla ilgili yasal işlem başlattı.

 

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