3 kişiyi yaralayan Taşkın Güneş, 15 yıl hapis cezası aldı

Gemikonağı’nda üç kişiyi tabanca ile vurarak “Adam Öldürmeye Teşebbüs” başta olmak üzere toplam 12 suçtan yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Taşkın Güneş, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gemikonağı’nda meydana gelen ve 3 kişiyi tabanca ile vurarak ‘adam öldürmeye teşebbüs’ başta olmak üzere toplam 12 suçtan yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Taşkın Güneş, 15 yıl hapis cezası aldı.

ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS BAŞTA OLMAK ÜZERE 12 DAVADAN MAHKUM EDİLDİ

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen duruşmasının kararını Aksun, açıkladı. Aksun, tüm şahadet değerlendirildiğinde sanığın adam öldürme niyetiyle hareket ettiği ve 12 davadan da mahkum ettiklerini açıkladı.

Aksun, ceza kararında, “KKTC bir hukuk devletidir ve kanunlar çerçevesinde idare edilir” diyerek, “Kendisine yumruk atan bir kişi için hukuk devletinde yapılacak icraat onu polise şikayet etmektir. Kişilerin kendi adaletlerini kendilerinin yerine getirmesi sevdası hukukun üstünlüğü ilkesi ile zittir” ifadelerini kullandı.

“Sanık hukuk kurallarına uygun davranmış olsa kendisini darp eden kişi yargılanıp cezasını alırken kendisi de özgürlüğünün keyfini sürecek iken şimdi belirli bir süre bundan mahrum kalmak durumunda kalacaktır” diyen Aksun, şöyle devam etti:

“Bunun yanında ülkedeki bir kahvehanenin adeta tabanca ile basılarak ateş edilmesi de toplumun huzurunu ve güvenlik algısını yıpratan fillerdir. Bir başka ifade ile bu suç sadece iddianemeye konu kişiler aleyhine değil tüm toplumun huzuru aleyhine de işlenmiş olup buna müsamaha gösterilmesi mümkün değildir.”

Fadıl Aksun tüm aktardıkları neticesinde sanığı oy birliği ile 15 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Gemikonağı’nda 8 Kasım 2020 tarinde Ali Bağdaş’ın Kahvesi diye bilinen kahvehaneye giden ve önceden husumeti olduğu gerekçesiyle kahvenenin içerisinde bulunan İbrahim Güler ve Behiç Kurtcebe ve Taner Işıklar’ın üzerine tabanca ile ateş açan ve her üçünün de yaralanmasına neden olan Taşkın Güneş çıkarıldığı mahkemede hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti. Olaydan yaklaşık 3 ay sonra avukatı ile birlikte Lefke Karakolu’na gidip teslim olan Taşkın Güneş cezaevine gönderilmişti.