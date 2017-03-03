3 Mart Cuma Günlük Burç Yorumları

3 Mart Cuma günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

3 Mart 2017 Cuma Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne heyecanlı başlayacaksınız. Yeni girişimlerde bulunmak için kuvvetli arzular duyacaksınız. Şayet yeni başlayacağınız işler varsa, heyecan ve istekle harekete geçebilirsiniz. Yoksa, yeni başlangıçlar yapmak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız. Marjinal ve etkileyici kişiler ile ilişkilerinizde tedbirli olun. Skandallardan uzak durmanız gerekiyor. İçinizden yükselen istekler ile başa çıkabilmeniz zor olabilir. Ancak hırslı ve zorlayıcı bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız. Radikal değişikliklerden etkilenebilirsiniz.

3 Mart 2017 Cuma Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Gelişmeler duygularınızı harekete geçirecek ve girişimde bulunmak için harekete geçeceksiniz. Bu arada karmaşık düşünceler içinde olabilirsiniz. Ancak dikkatinizi yapmak istediğiniz işlere odaklayacaksınız. Hareketli bir gün geçireceksiniz. Parasal konulara yönelik gelişmeler beklediğiniz kadar hızlı olmasa bile kararlarınızı sürdürmeye devam edeceksiniz. Bugün bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir ve stratejinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu arada daha önce girişimde bulunduğunuz konu ile ilgilenen kişiler ile karşılaşabilirsiniz ve bazı fikirlerinizi değiştirebilirsiniz.

3 Mart 2017 Cuma İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Dikkatinizi işlerinize odaklayacak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz. Dikkatinizi parasal konulara odaklayabilir ve çalışmalarınızı hızlandırabilirsiniz. Gelişmeler beklediğiniz yönde olacak ve kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün geçireceksiniz. Böylece olaylara daha yapıcı yönden bakabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi destekleyecek. Projelerinizi ve fikirlerinizi ilginç bir biçimde ortaya koyabilir, çevrenizin dikkatini çekebilirsiniz. Sürprizler sizi heyecanlandıracak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için çalışmalarınızı kararlı bir biçimde sürdürebilirsiniz.

3 Mart 2017 Cuma Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün huzursuz ve alıngan bir tavır içinde olabilirsiniz. Ancak yaratıcı fikirler dikkatinizi çekecek ve olaylara daha farklı açılardan bakmayı başaracaksınız. Daha doğrusu meydana gelen olaylar bakış açınızı değiştirmeniz için sizi zorluyor olabilir ve böylece yaşam felsefeniz değişebilir. Daha önce dikkatinizi çekmeyen ayrıntılar şimdi sizin için önem kazanabilir. Ancak fazla derinleşmeyin ve olayları sorgularken detaylara takılı kalmayın. Sezgilerinize güvenin ve şimdilik olayların gelişmesini bekleyin. Aslında sabırlı ve dirayetli davranabileceğiniz bir dönemdesiniz.

3 Mart 2017 Cuma Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün karşılaştığınız olaylar sizi çok heyecanlandıracak ve girişimde bulunmak için kuvvetli arzular duyacaksınız. Büyüklerinizin desteğine ihtiyacınız olabilir. Ancak onların size engel olduklarını düşünmeniz mümkün. Olayları fazla zorlamayın ve bu arada kendi davranışlarınızı gözden geçirin. Alıştığınız davranış biçimini değiştirmeyi başarırsanız, isteklerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Sanatçılar, gösteri dünyasının ünlü kişileri ve teknoloji ile ilgilenen kişiler dikkatinizi çekecek ve onların davranışlarından etkileneceksiniz. Böylece tarzınızı değiştirebilirsiniz.

3 Mart 2017 Cuma Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Moraliniz giderek yükseliyor. Farklı konular ile ilgilenebilir ve yabancı ortamlarda isteklerinizi rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Sempatik ve neşeli tavırlarınız ile hem çevrenizi, hem de karşı cinsi etkileyeceksiniz. Dostlarınız ile haberleşebilir, birlikte geleceğe yönelik programlar yapabilirsiniz. Bugün yapmanız gereken pratik işleriniz ile ilgileneceksiniz ve sorunların üzerinde fazla durmayacaksınız. Bu arada iyimser ve anlayışlı kişiler ile karşılaşabilirsiniz ve etkilenebilirsiniz. Özellikle güçlü kişilerin olumlu davranışları moralinizi yükseltecek ve olaylara daha farklı açılardan bakmayı başaracaksınız.

3 Mart 2017 Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne yoğun duygular ile başlayabilirsiniz ve nedensiz bir gerilim hissedebilirsiniz. Sürprizler ve aniden gelişen olaylardan etkilenebilirsiniz. Alıngan ve duygusal bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. İsteklerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve duygularınızı denetlemeniz pek kolay değil. Ancak yapmanız gereken işler nedeniyle hareketli bir gün geçireceksiniz ve hareket halinde olmak sizi rahatlatacak. Yeni atılımlarda bulunmak isteyebilirsiniz veya kendinizi yenilemek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ancak olayların gelişmesini bekleyin ve kendinizi fazla zorlamayın.

3 Mart 2017 Cuma Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz ve sorumluluklarınız ile ilgileneceksiniz. Sizi rahatsız eden konular ile ilgili yeni çözüm arayışları içine girebilirsiniz. Ancak bugün dikkatinizi kendinize yöneltecek ve üzerinizde baskı duygusu uyandıran konulara yönelik daha farklı düşünceler içinde olacaksınız. Bazı alışkanlıklarınızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Dostlarınız sizi destekliyor ancak arkadaşlarınız ile aranızdaki iletişimlerde bazı karışıklıklar olabilir ve projelerinizi değiştirmeniz gerekebilir. Bugün çeşitli kişiler ile görüşebilir ve sevdiğinizin desteğini alabilirsiniz.

3 Mart 2017 Cuma Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Parasal konulara yönelik çalışmalarınızı arttıracaksınız. Daha önce yapmış olduğunuz projeler ile ilgi çalışmalarınız yeni boyutlar kazanabilir. Bugün karşılaştığınız kişiler ve olaylar sizi heyecanlandıracak ve ilginç projeler yapacaksınız. Fikirleriniz ve tarzınız ile çevrenizdeki kişileri etkileyebilirsiniz. Bugün özgür ve yaratıcı kişiler ile karşılaşabilirsiniz ve onların fikirlerinden etkilenebilirsiniz. Yeni atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyacaksınız. İlginç teklifler ve sürpriz davetler hem şaşırtıcı olacak, hem de kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İletişim trafiğiniz hareketleniyor.

3 Mart 2017 Cuma Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Yeni atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Ancak yapabileceğinizden daha büyük sorumluluklar almasanız iyi olacak. Bugün duygularınızı denetlemeniz pek kolay değil. Fakat hareketli bir gün geçireceksiniz ve böylece geriliminiz azalacak. Gelişmeler beklediğinizden daha farklı olabilir ve istekleriniz giderek artabilir. Güç mücadelesinden ve skandallardan uzak durmanız gereken bir dönemdesiniz. Günün ilerleyen saatlerinde sorumluluklarınızı gözden geçirmeniz mümkün. Meydana gelen bazı olaylar bakış açınızı değiştirecek.

3 Mart 2017 Cuma Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Dikkatinizi parasal konulara odaklayacaksınız ve arkadaşlarınız ile birlikte çeşitli projeler yapacaksınız. Farklı fikirler ve değişik görüşler ilginizi çekecek. Karşılaştığınız kişilerin davranışlarından etkilenebilirsiniz ve dikkatinizi kendinize yöneltebilirsiniz. Bugün isteklerinizi gerçekleştirmek için çeşitli araştırmalar yapabilir ve girişimde bulunmak için harekete geçebilirsiniz. İlginç kişiler ile karşılaşabilirsiniz ve sürpriz teklifler alabilirsiniz. Harekete geçmek için kuvvetli arzular duyacaksınız fakat her zaman olduğundan daha tedbirli davranacaksınız. Fikirleriniz değişiyor.

3 Mart 2017 Cuma Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Daha önce karar verdiğiniz fakat bir türlü uygulamadığınız her ne var ise, şimdi girişimde bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Güçlü ve etkileyici kişiler ile işbirliği yapabilirsiniz. Ayrıca saygın çevrelerin desteğini alacaksınız ve olaylara daha iyimser açıdan bakacaksınız. Eskiden önemsemediğiniz veya farkında olmadığınız bazı detayları görebilirsiniz ve düşünceleriniz derinleşebilir. Bu arada fikirleriniz de değişebilir. Daha ayrıntılı düşünebilirsiniz ve gerçekçi bir tavır içine girebilirsiniz. Yabancılar ile işbirliği yapabilirsiniz ve büyük organizasyonlara ilgi duyabilirsiniz.