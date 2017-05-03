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3 Mayıs 1944’te 23 Milliyetçinin yargılanması

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3 Mayıs 1944’te 23 Milliyetçinin yargılanması
Miliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 3 Mayıs 1944 tarihinde Hüseyin Nihal Atsız başta olmak üzere 23 milliyetçinin yargılanmasıyla, o güne kadar edebi ve ilmi akım olan Türkçülük akımnının siyasi harekete dönüştüğünü ifade etti.

23 milliyetçinin yargılanmasının yıl dönümü nedeniyle MDP’den yapılan yazılı açıklamada, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne şirin görünmek adına milli şuur ve savunuculuğu yapan ve bu yönde millette bir uyanışa vesile olan 23 Türk milliyetçisinin kurban edilmek istendiği ifade edildi.

MDP açıklamasında, 23 milliyetçinin 65 oturum sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini düşündükleri gerekçesiyle ırkçı yaftası ve çeşitli cezalara çarptırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “3 Mayıs 1944'te başlattıkları mücadeleyi ömürlerinin sonuna kadar devam ettiren Türk milletinin yılmaz savunucularını yad ediyor ruhları şad olsun diyoruz” denildi.

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