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3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri bugün başlıyor

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri gazeteci yazar İsmailSaymaz’ın konuşmacı olacağı söyleşiyle başlıyor
3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri bugün başlıyor

Birlikten yapılan açıklamaya göre, saat 20.00’de KTGB konferans salonunda yer alacak söyleşide Saymaz “Günümüz Türkiye’sinde gazeteci olmak” üzerine konuşacak.

Gazeteci yazar İsmail Saymaz Türkiye’de yaşadığı deneyimleri paylaşırken, okurları için kitaplarını da imzalayacak. İsmail Saymaz’ın konuşmacı olacağı etkinlik

KTGB üyeleri yanı sıra katılmak isteyen herkese açık olacak. KTGB’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesinde düzenlediği etkinlikler 6 Mayıs Pazartesi gecesi Kuzey Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü konulu panelle devam edecek.

Bunu 7 Mayıs Salı sabah Genç Bakış Açısıyla Basın Özgürlüğü konulu kompozisyon yarışması ödül töreni ile aynı gece yapılacak Kayıpların İzinde Nobel’e doğru konulu söyleşi takip edecek. Etkinlikler, 8 Mayıs Çarşamba akşamı Mümkün AB Projesi açılış etkinliği ve resepsiyonuyla son bulacak.

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