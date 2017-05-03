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3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü...

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3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü...
Kıbrıs Türk Kam Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen); 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kamu-Sen Basın, Yayın ve Dış İlişikiler Sekreteri Ayşe Özdemirağ mesajında, düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün Anayasa’nın güvencesi altında olduğunu belirterek, “Özgür basın, özgür toplum demektir” ifaelerini kullandı.

Herkesin düşünce ve kanatlerini açıklama ve yayma hakkı bulunduğunu belriten Özdemirağ, yurttaşlar için basın ve yayının özgür olduğunu, sansür edilemeyeceğini kaydetti.

Özdemirağ mesajında, “Dünyada basın özgürlüğünün hiçe sayıldığı, sansürlendiği Kuzey Kore başta olmak üzere, son zamanlarda yakın coğrafyamızda taraflı yayın yapmadığı ya da iktidarlara ters düşen düşüncelerinden dolayı basın mensuplarının tutuklanmasına ve mahkum edilmesine yol açan girişimler ve baskılar kabul edilemez. Toplumun doğru bilgilendirilmesi etkili ve tarafsız basın aracılığıyla olur” ifadelerini kullandı.

Özdemirağ, Kamu-Sen olarak toplumu ilgilendiren konularda haber yapan basın emekçilerinin, düşüncelerinden dolayı tutuklanmadığı, hür, bağımsız ve baskılardan uzak haber yapabildiği günler diledi.

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