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3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü...

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3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü...
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, basının özgür ve tarafsız olması; haberlerin de yanlı olarak değil, gerçekleri yansıtacak şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Evren, bu çerçevede, kişi kurum ve kuruluşların, medya kuruluşlarına baskı uygulamadığı bir sistemin önem teşkil ettiğini vurguladı.

Evren, “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” nedeniyle mesaj yayınladı.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de medya kuruluşları ve basın mensuplarının toplumun şekillenmesinde büyük önem arz ettiğini belirten Evren, doğru ve tarafsız bilgiyi alan toplumların, gelişime açık olacaklarını söyledi.

Evren, bu nedenle özgürce haber yapan, tarafsız duruş sergileyen basın kuruluşları ve basın çalışanlarının kamuoyuna yansıttıkları ile özgür bir toplum olunacağını söyledi.

Evren, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, basın sektöründe emek veren, toplumu aydınlatmak için gece gündüz demeden haber peşinde koşan tüm basın çalışanlarını kutladı.

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