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3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü

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3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, basının, ülke demokrasilerinin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini belirtti.

Özyiğit, ‘3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ nedeniyle yayımladığı mesajda, basın özgürlüğünün demokratik toplum için elzem bir gereklilik olduğuna, basının özgür olmadığı ülkelerin gelişiminde ciddi sorunlar yaşandığına dikkati çekti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, ülkede basın özgürlüğü anlamında ciddi eksiklikler olduğunu, özellikle çalışma saatlerinden, maaş ve özlük haklarına kadar birçok sorun yaşandığını kaydeden Özyiğit, Basın İş Yasası'nın uygulanmasında halen ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.

Özgür olmayan, birilerinin güdümünde bulunan medyanın, o ülkenin geleceği açısından tehlikeli olduğunu söyleyen Özyiğit, basın mensuplarının bu tür ortamlarda görev yapmasının, ülke demokrasileri açısından sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarmadığını kaydetti.

“Ülkemizde de kişiliğini ve namusunu koruyarak, görev yapan ve bu bilinçle hareket eden basın mensuplarının yanı sıra, basın özgürlüğünü hiçe sayan ve bu sektöre zarar veren kişilerin olduğunu” savunan Özyiğit, özgür basın yaratma çabasında olan ve bu uğurda mücadele eden tüm kişi ve kurumlara destek belirtti.

Özyiğit, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, zor koşullar altında basın sektöründe emek veren, alın teri döken, toplumu aydınlatmak için haber peşinde koşan, doğruyu arayan tüm çalışanları kutlayarak, mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir gelecek diledi.

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