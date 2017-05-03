3 Mayıs Günü Günlük Burç Yorumları

3 Mayıs Günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel özgürlüğünüze ne kadar önem verirseniz verin, tüm ilişkilerde çok dikkatli ve tedbirli olmanız gerekiyor. Birçok önemli ilişkide veya olayda her zamankinden daha sabırlı olmak zorundasınız. Aynı paralelde ani ve beklenmedik olaylara da hazır olmalısınız, fazla düşünme fırsatı bulamadan kararlar vermek zorunda kalacak hatta kendinizi kısıtlanmış, izole edilmiş gibi hissedeceksiniz. Bazı ilişkileri hatta yerleri veya işleri yitirebilirsiniz ama sabırlı olmanız şart.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son yaşadığınız tartışmaları, kalıcı problemlerin başlangıcı olarak değerlendirmeniz için henüz erken. Olumlu sonuçlara vardırılan tartışmalar, ilişkiyi birkaç adım ileriye götürebilir. Çözümsüzlükler kalıcı değil. Ama sizin yeni niyetlere yönelik arayışlarınız devam edecek. Önümüzdeki günler içinde umutlarınızı şekillendirebilecek görüşmeler söz konusu.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaşamı kolaylaştırmanızın yolu zorunluluk ve sorumlulukların, sizin şu anda bulunduğunuz yer ve konumdan kaynaklandığını anlamanızdır. İlişkinizden memnun değilsiniz ve bu konuyla ilgili bir girişimde bulunmak da istemiyorsunuz. Belki de sevgilinizin buna ihtiyacı olmadığını düşünüyorsunuz. Ama bu yaklaşımınız ilişkinizi daha da yıpratabilir. Girişkensiniz ve hırslı bir insansınız ama bugün alacağınız riskli kararlar ve yeni adımlar beklenmedik engellerle karşılaşabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özgürlüğünüzü biraz kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz. Yakın bir ilişkinin maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olacak. Ani değişimler veya yolculuk olasılıkları da gündemde. Pasaportunuzu hep hazır tutun. Sevgi bağlarınızın gevşeyip gevşemediğinden emin değilsiniz. İlişkinizde artık kabus gibi algılamaya başladığınız olumsuzlukları ortadan kaldırmanız, verdiğinizi düşündüğünüz emekten fazlasını istiyor.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bütün kuşkular ve aşırı endişeler dert olacak ama daha önemlisi geleceğe taşınacaktır. O sizdeki değişikliğin farkında. Bugün sizinle açık konuşmak isteyebilir. Ondan uzaklaştığınızı fark etmenize rağmen onu kırmaktan çekindiğiniz için durumu idare etmeye çalışmanız anlamsız.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal olarak bazı sorunlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Yaşamınıza ilişkin küçük bazı değişikliklere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bazı olayların gelişimi sizi rahatsız edebilir. Sinirsel olarak oldukça hassas bir gündesiniz ve gergin tepkiler verebilirsiniz. Duygusal olarak bazı karışıklıklar yaşama ihtimaliniz olacaktır. Çevrenizden gizleyeceğiniz bazı planlar yapabilirsiniz. Gereksiz tartışmalar yaşayabilirsiniz yada anlaşılamamaktan yakınabilirsiniz. Duygusal konularda yeni bir karar almamalısınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ikili ilişkinizde yenilikler bekleyebilirsiniz. Aşk yaşamınızda paylaşımlarınızın artması muhtemel. Duygularınız göstermekten kaçınmayın. Bugün bir miktar planlı olmakta fayda var. Mesleki konular fazlasıyla vurgulanırken çok çaba sarf edeceksiniz. Aile içine yansıyan stresler nedeniyle zaman yitirmemeniz için dengeler oluşturmalısınız. Gerilimler, çekişmeler olmamalı yani aile içinde mutsuz bir hava esmemeli, yapabildiğinizce engellemelisiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Karşınıza her konuda işbirliği yapabilen, uydur gitsin diyebilen insanlar çıkabilir hatta bunlar yaratıcı bile olabilirler ama siz yine de düşünün. Hislerinizin kuvvetiyle sevgi konularınına aşırı duyarlı yaklaşabilirsiniz. İlişkinize yenilik getirmek isteyebilirisiniz. Yeni adımlar atmaya eğilimlisiniz ama önünüzdeki engelleri görmezden gelmeyin.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sürekli olarak önünüze koyduğunuz engellerle ilgili olarak eleştirilmenizin, belli dayanakları var. Hayat sizi, aşktan düşündüğünüz kadar soyutlamıyor. Eğer ufku iyi gözler, dikkatli olur ve sorunlara göğüs gerebilirseniz sorun yok. Gereğince çalışın ve dürüst olun, erdemleriniz fark edilsin ve kanıtlayın.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Onu anlamanız gerek. Gitgide uzaklaşır gibi davranmasının, sizin elinizde olmayan nedenlere bağlı olabileceğini düşünmelisiniz. Önünüze koyacağınız belirli bir ayrılık süreci, gidici ya da kalıcı kararlarınızın kabulünde kolaylıklar sağlayabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda ummadığınız hatalar yapabilir ve sonradan pişman olacağınız sözler söyleyebilirsiniz. Bazı olayların gelişimine bırakmalı ve fazla uzatmamalısınız. Eğer değişimler sizi korkutuyorsa, bunu dert etmeyin, herşey daha iyi olacak. Birçok sorunu çözümleyecek ve bazı güzellikleri ve keyif verici ortamları sevdiklerinizle paylaşabileceksiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde etkilenip kurmayı düşündüğünüz ilişki, sizi biraz yoracak gibi. Birbirinize fazla uzak karakterler olduğunuz şeklindeki düşünceleri ciddiye almanız yararlı olabilir. Önce çevrenizdeki ilişkileri sağlamlaştıracaksınız, çok sıkı düğümler atmalısınız, sosyal ilişkilerde belirli bir kulvar seçip, yararlanmalısınız, hayalleriniz, rüyalarınız yeterince gerçekçi olmasalar da kararlıysanız amaç haline getirin.