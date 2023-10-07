Yeniboğaziçi'nde dün bir site içerisinde bulunan iki katlı binanın üst katına çıkarken dengesini kaybeden 45 yaşındaki Şükrü Yağmur ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 45 yaşındaki Şükrü Yağmur, bir site içerisinde bulunan iki katlı binada, fiyat vermek amacıyla evin üst katındaki sende kısmına merdiven ile çıktığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Yağmur, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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