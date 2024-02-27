  • BIST 9334.13
  • Altın 2034.884
  • Dolar 31.1257
  • Euro 33.8105
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

3 metre yükseklikten kayalık boşluğa düşen Murat Duyar yaralandı!

» »
Girne’de, Mavi Kordon sokak üzerinde deniz kenarındaki kayalık zemin üzerinde yürüyen ve dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten kayalık boşluğa düşüp yaralanan 45 yaşındaki Murat Duyar, hastaneye kaldırıldı.
3 metre yükseklikten kayalık boşluğa düşen Murat Duyar yaralandı!

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne’de dün saat 18.30 sıralarında, Mavi Kordon sokak üzerinde deniz kenarındaki kayalık zemin üzerinde yürümekte olan Murat Duyar (E-45), dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten kayalık boşluğa düşerek, başından ve vücudunun muhtelif yerlerinden yaralandı.

Adı edilen, Girne İtfaiye ekipleri tarafından düşmüş olduğu yerden çıkarıldıktan sonra, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucudan tutuklandı... Yargılanmayı Cezaevi'nde bekleyecek...26 Şubat 2024 Pazartesi 16:59
  • Beklenen ödeme yapılıyor...26 Şubat 2024 Pazartesi 16:27
  • Cumartesi yer yer sağanak bekleniyor26 Şubat 2024 Pazartesi 16:06
  • Arıklı: Gençlerimiz ne kadar sporla iç içe olursa kötü alışkanlıklardan o kadar uzak durur26 Şubat 2024 Pazartesi 15:57
  • Cypfruvex kapasite artırımına gidiyor!26 Şubat 2024 Pazartesi 15:28
  • LTB kursları için kayıtlar başladı26 Şubat 2024 Pazartesi 14:52
  • Ombudsman İlkan Varol, 35. ve 36. Dönem Raporlarını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu26 Şubat 2024 Pazartesi 14:45
  • Bir haftada 5 yangın!26 Şubat 2024 Pazartesi 14:18
  • Meclis’te narenciye konuşuldu!26 Şubat 2024 Pazartesi 14:16
  • Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliğinde yeni yönetim belirlendi26 Şubat 2024 Pazartesi 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti