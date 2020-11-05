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3 milyon Euro bütçeli “İşletmelere Can Suyu Desteği”nin başvuruları başladı

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3 milyon Euro bütçeli “İşletmelere Can Suyu Desteği”nin başvuruları başladı
3 milyon Euro bütçeli “İşletmelere Can Suyu Desteği”nin başvuruları başladı

Kıbrıs Türk toplumunda COVID-19 salgınının yarattığı etkiyi azaltmaya yönelik 3 milyon Euro bütçeli “İşletmelere Can Suyu Desteği”nin II. aşamasında saç ve güzellik hizmetleri sektörüne yönelik destek programı başladı.

‘İnovatif Girişimcilik’ tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci aşamanın başvuru çağrısı 6 – 23 Kasım tarihleri arasında (Kıbrıs saati ile saat 15:00’e kadar) açık olacak ve yalnızca www.isdestek.eu adresinde bulunan Online Başvuru Formu doldurularak yapılan başvurular kabul edilecek.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen finansal destek programının birinci aşaması, yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe COVID-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle nakit akışı sorunları yaşayan şahıs, mikro ve küçük işletmelere bu sorunların aşılmasında yardımcı olmak amacıyla 1 Eylül’de başlatılmıştı.

AB tarafından finanse edilen finansal destek programının birinci ve ikinci aşamalarındaki bütçesi 3 milyon Euro olarak belirlenirken, destek kapsamında uygun işletmelere 18 bin TL’ye kadar finansal destek sağlanacağı bildirildi.

Yiyecek ve içecek hizmetleri sektörüne destek sağlamak amacıyla uygulanan birinci aşama 25 Eylül tarihinde son bulurken, şu ana kadar yaklaşık 800 işletmeye ödeme aktarıldığı kaydedildi.

Programın ikinci aşamasında saç ve güzellik hizmetleri sektöründeki uygun işletmelere destek sağlanacağı, böylelikle, mevcut AB fonlarının tamamının Kıbrıs Türk toplumundaki işletmelere aktarılarak fonun etkisinin en üst düzeye çıkarılacağı ifade edildi.

Finansal destek programının, Northern Ireland-Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile işbirliği halinde, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ‘İnovatif Girişimcilik ve Diyalog’ Projesi kapsamında yönetileceği belirtildi.

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