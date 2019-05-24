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3 milyon euro değerindeki “İnovatif Girişimcilik ve Diyalog” Projesi’nin başlangıcı Bandabuliya Sahnesindeki etkinlikle duyuruldu

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Avrupa Komisyonu, bugün Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi’nde yapılan etkinlikle AB tarafından finanse edilen ''İnovatif Girişimcilik ve Diyalog'' projesinin başlangıcını duyurdu.
3 milyon euro değerindeki “İnovatif Girişimcilik ve Diyalog” Projesi’nin başlangıcı Bandabuliya Sahnesindeki etkinlikle duyuruldu

Avrupa Komisyonu, AB'nin Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasına verdiği desteği sürdürmek amacıyla başlattığı, 3 milyon Euro değerindeki proje NorthernIreland Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından uygulanacak ve üç yıl devam edecek.

Proje, inovasyon, kapsayıcı ve girişimci katılım, toplum diyaloğu ve bilgi paylaşımına yönelik ortak alanlar açmayı hedefliyor.

Proje, Lefkoşa sur içinde bir inovasyon merkezinin kurulması, girişimciler, yenilikçiler ve araştırmacılara hizmet sağlanması ve Kıbrıs Türk toplumundaki girişimcilik ekosistemi ve kültürünün iyileştirilmesi üzerine odaklanacak.

BJORNSSON

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Bjornsson yaptığı açılış konuşmasında gerekli yapısal değişiklikleri Bandabuliya’da yapıp burayı bir girişimcilik merkezi haline dönüştürmeyi, bir girişimcilik ekosistemi yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

NI-CO’nun İrlanda gibi Kıbrıs’la benzerlikler gösteren bir ülkede benzersiz deneyimlere sahip olduğunu da dile getiren Bjornsson, gelecekte projeye daha fazla mali yardımın söz konusu olabileceğini belirterek, somut başarılar elde edilmesini diledi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında iyi süreçlerin sabır gerektirdiğini, toplumda umutsuzluk ve hayal kırıklığı yaratılmaması adına yıkılmayacak yapılar oluşturmak gerektiğini vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin-çeşitli sorunlar içerisinde geleceklerini şekillendirmekte zorlanan genç bir nüfusa sahip olduğunu anlatan Harmancı, projenin, sanatla ve girişimcilikle hayat bulacağına ve Yaratıcı Girişimcilik Merkezi’nin Bandabuliya’nın ruhuna ruh katacağına inandığını söyleyerek, projeye dört elle sarılacaklarını belirtti.

Harmancı’nın konuşmasının ardından konuk girişimci ve NI-CO temsilcisi Brian Murray projeyle ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR…

Projeden beklenen sonuçlar, girişimcilerin, yenilikçilerin ve araştırmacıların Kıbrıs Türk toplumunda tam işlevsel bir inovasyon merkezinden yararlanmaları, toplum içinde katılım, ortaklık ve iş birliği ruhu vasıtasıyla gelişen bir inovasyon ve girişimcilik kültürü oluşturulması, araştırmacıları, yenilikçileri ve potansiyel girişimcileri desteklemeye yönelik talebe bağlı hizmetler sunan güçlendirilmiş bir inovasyon ve girişimcilik ekosistemi oluşturulması olarak açıklandı.

Proje, gelişimlerinin erken aşamalarında olan şirketlere fırsatlar sunacağı ve AB'nin KKTC’de özel sektörün gelişmesine verdiği desteği pekiştireceği belirtildi.

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