3 milyon TL' Mağusa'da!

15 Kasım Özel Çekilişinde 3 milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa ajanımız Aydın Solak tarafından satılan "40396" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2023 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "40396" numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL ve toplam ikramiye 13 milyon 173.750 TL olacak. Bilet fiyatının 150 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.