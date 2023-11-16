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3 milyon TL' Mağusa'da!

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15 Kasım Özel Çekilişinde 3 milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa ajanımız Aydın Solak tarafından satılan "40396" numaralı bilete isabet etti.
3 milyon TL' Mağusa'da!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2023 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "40396" numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL ve toplam ikramiye 13 milyon 173.750 TL olacak. Bilet fiyatının 150 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.

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