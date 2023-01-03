  • BIST 5.683,29
  • Altın 1104.54
  • Dolar 18.7347
  • Euro 19.755
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

3 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisi ikramiyesini aldı

» »
Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2022 tarihli çekilişinde 3 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.
3 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2022 tarihli çekilişinde 3 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, Yılbaşı Özel çekilişinde 3 Milyon TL’lik rekor ikramiyenin ismini vermek istemeyen ve Mağusa’da yaşayan vatandaşımız tarafından bugün alındığı bildirildi. ‘108882’ numaralı büyük ikramiye bileti Mağusa bayilerimizden Gökhan Yıldıran tarafından satılan bilete isabet etmişti. İkramiyeyi talihliye teslim ederken konuşan Birim Sorumlusu Turgut Sunalp; kazananı tebrik ederek sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulundu.

15 ve 30 Ocak Çekilişleri ÇIKANA KADAR

Yılbaşında dağıtılan rekor ikramiyenin ardından sıradaki çekilişlerin 15 ve 30 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceğine vurgu yapılan açıklamada 500 Bin TL’lik büyük ikramiyelerin çıkana kadar çekileceği ve biletlerin satışta olduğu da belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serdaroğlu: Top Hükümette03 Ocak 2023 Salı 12:32
  • Beklenen Ödeme Yapıldı!03 Ocak 2023 Salı 12:25
  • Asgari Ücret: İşçi 12 Bin, İşveren 11 Bin 750, Devlet 11 Bin Beş Yüz TL önerdi03 Ocak 2023 Salı 12:22
  • Dikkat! Atış Yapılacak03 Ocak 2023 Salı 11:53
  • 65 özel danışmana 2 milyon 205 bin TL maaş03 Ocak 2023 Salı 10:10
  • İşçi tarafı Asgari Ücrete %41 artış istedi, 12 Bin TL istedi...03 Ocak 2023 Salı 10:06
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı... 11500 TL net artış olması bekleniyor...03 Ocak 2023 Salı 10:02
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı03 Ocak 2023 Salı 10:01
  • Lefkoşa ve Girne bölgesi elektrik kesintisi!03 Ocak 2023 Salı 09:58
  • Uzun Süreli Elektrik Kesintisi!03 Ocak 2023 Salı 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti