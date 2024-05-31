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3 milyon TL’nin sahibi belli oldu: 64197

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30 Mayıs 2024 Çekilişinde 3 milyon TL’lik büyük ikramiye, ‘64197’ numaralı bilete isabet etti.
3 milyon TL’nin sahibi belli oldu: 64197

30 Mayıs 2024 Çekilişinde 3 milyon TL’lik büyük ikramiye, ‘64197’ numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 30 Mayıs 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 milyon TL’lik büyük ikramiye “64197” numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

 

27 HAZİRAN’A ÖZEL TASARIM!

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 27 Haziran’da gerçekleşecek. Gerçekleşecek olan çekiliş biletleri Türk Maarif Koleji’nin 60.cı yılına özel olarak tasarlandı. 1 Buçuk milyonluk büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş biletleri; 150 TL’lik satış fiyatı ile yarından itibaren satışa sunuluyor.

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