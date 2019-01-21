3 Ombudsman Raporu onaylandı, 2 dilekçe de karara bağladı.

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan üç Ombudsman Raporunu görüşerek onayladı, iki dilekçeyi de görüşerek karara bağladı.

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan üç Ombudsman Raporunu görüşerek onayladı, iki dilekçeyi de görüşerek karara bağladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite bugün saat 14.30’da CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.

Toplantıya, komite üyeleri HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Salahi Şahiner yanında, davetli olarak Ombudsman Emine Dizdarlı da katılıp görüş ve önerilerini sundu.