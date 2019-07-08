3 örgüt, Derinya Plajı’nın sadece KKTC ve TC vatandaşlarına açılmasını eleştirdi

3 örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, uygulama “ırkçılık” olarak nitelendirildi.
“Mağusa’nın çok kültürlü, çok dinli yapısı” bulunduğu öne sürülen açıklamada, “Mağusa kentine ulaşan herkesin (Kıbrıslı Rumların, turistlerin, öğrencilerin, göçmenlerin) etnik kökenine bakılmaksızın erişebileceği adımların atılması gerektiğine inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Derinya Plajı’na her insanın erişimi mümkün olana kadar, kamuoyu Derinya Plajı’nı boykot etmeye çağrıldı.
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