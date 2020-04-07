3 otelde karantinada olan öğrenciler bugün evlerine gidecek

İngiltere’den gelen ve koronavirüs salgını nedeniyle Riverside Otel Palm Beach Otel ve Güneş Residance’ta merkezi karantinada tutulan öğrenciler bugün evlerine gidecek.
Sağlık Bakanı Ali Pilli,BRT’ye yaptığı açıklamada Riverside Otel, Palm Beach Otel ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testlerinin negatif çıktığını bildirmişti.
Bakan Pilli, öğrencilerin bu sabah saat 10.00 itibariyle otelden ayrılabileceğini belirtti.
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