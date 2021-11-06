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3 polis hayatını kaybetti

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Meksika'da polis konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis öldü, 6'sı yaralandı.
3 polis hayatını kaybetti

Meksika basınındaki haberlere göre, Texcaltitlan kasabasında operasyondan dönen polis konvoyuna silahlı kişilerce pusu kuruldu.

Uzun namlulu silahlarla çapraz ateş altına alınan konvoydakilerden 3 polis olay yerinde yaşamını yitirirken, 6 polis yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar, civardaki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik görevlileri ve karteller arasındaki çatışmalar

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün intikal ettiği duyuruldu.

Saldırının kartel üyeleri tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Meksika'da 2006'dan bu yana güvenlik güçleri ile karteller arasında yaşanan çatışmalarda 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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