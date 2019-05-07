3 Polis İhraç Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütü içerisinde kurulan özel birim tarafından yapılan soruşturmada FETÖ terör örgütü ile bağlantıları olduğu belirlenen ikisi müfettiş 3 polis memuru görevden ihraç edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütü içerisinde kurulan özel birim tarafından yapılan soruşturmada FETÖ terör örgütü ile bağlantıları olduğu belirlenen ikisi müfettiş 3 polis memuru görevden ihraç edildi.

Görevden uzaklaştırılan polislerin dava yoluyla hak arayacakları öğrenildi.

Verilen bu kararın, hakkında dosya hazırlanıp rapor sunulan ve aralarında polis müdürlerinin de bulunduğu 120 polis mensubu için emsal olması bekleniyor.



51/84 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nın 71 (2) (C) maddesinde yer alan "Kamu yararı gereği" üç polis mahkeme emri olmaksızın görevinden ihraç edebiliyor. Komisyonun kararı ise Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşınabiliyor.

İhraç edilen isimler şöyle:

Polis Müfettişi Ali Özbayrak

Polis Müfettişi Yılmaz Öztürk

Polis Memuru Sadık Erol