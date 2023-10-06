3 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne bölgesinde bugün 3 saat elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım - onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti olacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde:
Alsancak Milli Park’ın güneyi, Ada Otel ve güneyi, Çevre Yolu batısı dağ yönü bölgesi.
KIB-TEK, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılmasını istedi.
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