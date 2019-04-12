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3 Sendika grevde olacak.

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Kamuda örgütlü 3 sendika hükümetin ekonomi politikalarını ve zamları protesto etmek amacıyla bugün ülke genelindetam gün grev yapacak.
3 Sendika grevde olacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası’nın örgütlü olduğu kurumlardaki çalışanlar yarın iş bırakarak elektrik ve akaryakıt zammını protesto edecek.

Bu çerçevede Sendika üyeleri kendi Sendika merkezlerinde toplanıp; saat 10:00’da kortej şeklinde hareket ederek Başbakanlık önüne yürüyecek.

Burada üyelere sesleniş ve basın açıklaması yapılacak. Sendikalar, sadece üyelerine değil halka da Başbakanlık önünde toplanma çağrısında bulundu.

Bu arada Devlet hastaneleri acil servisleri, 112 ve yoğun bakım gibi servisler grevin dışında tutulacak

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