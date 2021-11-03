  • BIST 1.532,510
  • Altın 551,08
  • Dolar 9,7009
  • Euro 11,2245
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

3 Sendikadan Grev Uyarısı

» »
3 Sendikadan Eylem Ve Grev Uyarısı
3 Sendikadan Grev Uyarısı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası zamları ve pahalılığı protesto eylemi yaptı.

Eylem yerinde açıklamada bulunan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, halkın  zamlardan büyük mağduriyet yaşadığı ve daha da fakirleştirildiğini savunarak,  halkı birlikte mücadeleye çağırdı.

Eylemlerinin önümüzdeki günlerde genel grevle büyüyeceğini belirten Bengihan, yarın veya Cuma günü diğer sendikalarla birlikte zamlara tepki göstermek amacıyla genel grev yapacaklarını ve bununla ilgili kesin bilgiyi kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Bengihan, grevin ardından, halka değer veren, halkın geleceğini düşünen ve halkın alım gücünün korunması için gaile çeken hükümetler kuruluncaya kadar eylemlerin devam edeceğini belirtti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Sendikadan Grev Uyarısı03 Kasım 2021 Çarşamba 15:28
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Asla 1974 Öncesine Dönmeyeceğiz03 Kasım 2021 Çarşamba 15:27
  • Arıklı: “Tüm Masrafları Kendi İmkanlarımla Karşıladım”03 Kasım 2021 Çarşamba 15:22
  • Futbol Federasyonu, Eylemi Yapmama Kararı Aldı03 Kasım 2021 Çarşamba 15:16
  • Tatar: Eğitim Adası Olarak Büyük Başarılar Ortaya Koyuyoruz03 Kasım 2021 Çarşamba 15:16
  • Zaroğlu: “Halk Sözünün Eri Siyasetçiye Hasret Kaldı”03 Kasım 2021 Çarşamba 15:06
  • GMB'de 19 personel işten durduruldu! Sendika eylem duyurusu yaptı!03 Kasım 2021 Çarşamba 14:20
  • İşte yeni hükümet ve yeni bakanlar...03 Kasım 2021 Çarşamba 13:50
  • Özersay: Seçim tarihe bağlı olarak bütçeye destek vermeyi değerlendirebiliriz03 Kasım 2021 Çarşamba 12:36
  • Analiz: Liderlerin vücut dilleri ne söylüyor?03 Kasım 2021 Çarşamba 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti