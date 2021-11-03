3 Sendikadan Grev Uyarısı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası zamları ve pahalılığı protesto eylemi yaptı.

Eylem yerinde açıklamada bulunan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, halkın zamlardan büyük mağduriyet yaşadığı ve daha da fakirleştirildiğini savunarak, halkı birlikte mücadeleye çağırdı.

Eylemlerinin önümüzdeki günlerde genel grevle büyüyeceğini belirten Bengihan, yarın veya Cuma günü diğer sendikalarla birlikte zamlara tepki göstermek amacıyla genel grev yapacaklarını ve bununla ilgili kesin bilgiyi kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Bengihan, grevin ardından, halka değer veren, halkın geleceğini düşünen ve halkın alım gücünün korunması için gaile çeken hükümetler kuruluncaya kadar eylemlerin devam edeceğini belirtti.