3 Sendikanın çağrısıyla bazı belediye başkanları toplantı gerçekleştirdi

Belediye Emekçileri Sendikası ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu ve Mağusa Türk Genel İş tarafından yapılan çağrının ardından 13 belediye başkanın katılımıyla Merkez Lefkoşa’da toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda belediyelerin yerel gelirlerden alması gereken payın Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılması konusu ele alındı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Başbakan Ünal Üstel’den Pazartesi gününe kadar randevu talep ettiklerini, bu taleplerine cevap alamamaları halinde ise eyleme gideceklerini duyurdu.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu DEV-İŞ ve Belediye Emekçileri Sendikası BES, Mağusa Türk Genel İş’in çağrısıyla 13 belediye başkanı toplantı yaptı.

Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen toplantıda belediyelerin yerel gelirlerden alması gereken payın maliye bütçesine aktarılması konusu masaya yatırıldı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya toplantıya katılan 13 belediye başkanı ve mazaret göstererek toplantıya katılamayan belediye başkanları ile alınan ortak kararları açıkladı.

Yalınkaya, belediyelerin devletten alması gereken yüzde 9.25’lik katkı payını yıllardır alamadıklarını ifade ederek, konuyu Başbakan Ünal Üstel ile görüştüklerini, bu görüşme sonrasında Maliye Bakanlığı’nın bu konuda görevlendirildiğini anlattı.

Maliye Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri ilk toplantıda, konunun tekrar Başbakan’a gönderildiğini analatan Yalınkaya, “Maliye Bakanlığı bizi yaptığımız ilk toplantıda yeniden Başbakan yönlendirdi” dedi.

Yalınkaya, “Toplantıda firik birliğine varıldı, önümüzdeki Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Başbakanın bize bir randevu vermesi talebindeyiz. Mesai bitimine kadar bu randevuyu vermediği takdirde Pazartesi mesai bitiminde yine 28 belediye başkanına aynı çağrıyı yapacağız. Bu çağrı üzerine ki belediye başkanlarının çoğunluğu bu konuda hemfikirdir, Pazartesi akşamı eylemlerimizin şeklini açıklayacağız” dedi.