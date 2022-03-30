“3. Sessiz Çığlık” mektup yarışması başvuruları başladı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, “3. Sessiz Çığlık” mektup yarışmasına başvuruların bugün başladığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen ve halka açık olan bu yarışma, yaşlıların ve ruh sağlığı sorunları yaşayan hastaların ihtiyaçları konusunda farkındalık yaratmayı, toplumdaki görünürlüklerini artırmayı ve bu bireylerin haklarını savunmayı hedefliyor.

Açıklamada, sponsorluğunu Albank ve Asbank’ın üstlendiği yarışmaya, başvuruların 30 Mayıs tarihine kadar yapılabileceği belirtildi. Birinci gelen yarışmacıya 3.000TL, ikinci gelen yarışmacıya 2.500TL ve üçüncü gelen yarışmacıya ise 2.000TL nakit ödül verilecek.

Hiçbir katılımcının mektubunun yazılı ve sözlü onay alınmadan kimseyle paylaşılmayacağı; ödül kazanan mektupların da mektup sahiplerinden izin alınarak paylaşılabileceği kaydedildi.

“DÜNYA ÇAPINDA 45 MİLYON İNSAN BİPOLAR BOZUKLUĞA SAHİP”

Dernek Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins yarışmanın başlama tarihi bugünün, 30 Mart’ın, ayrıca “Dünya Bipolar Günü” olduğuna da işaret ederek şunları kaydetti:

"Üçüncü Sessiz Çığlık Mektup Yarışmamızı Dünya Bipolar Günü'nde, başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Bipolar Günü her yıl 30 Mart'ta kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında 45 milyon insan, normal ruh hali dönemlerinden ayrılmış, hem manik hem de depresif dönemlerden oluşan bipolar bozukluğa sahiptir. Genellikle teşhis konulamadığı için veya sağlık hizmetlerine yetersiz erişim nedeniyle, bu hastaların hayatı çok zor ve yalnız geçmektedir.”

Jenkins, “Yarışmamız, yaşlılarımızın ve ruh sağlığı yerinde olmayan hastalarımızın içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olduklarını hissettirip onların yalnız olmadıklarını hatırlatacaktır. Onların sessiz çığlıkları toplumun çığlıklarıdır. Biz bu çığlıkların duyulmasını, toplumun hasta ve yaşlısına sahip çıkmasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Mektup yarışmasının katılım şartları ve daha fazla bilgi için www.yaslihaklariveruhsagligi.org sayfasının ziyaret edilebileceği belirtildi.