3 su firmasının daha değerleri yüksek çıktı!

Sağlık Bakanlığı “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca su analizlerine devam ediyor. Sağlık Bakanlığı yaptığı analizler hakkında açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde:
”Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay
yapılan su analizlerine Bromat’da eklenmiştir.
Devlet Laboratuvarından gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki firmaların, belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10 μg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.
FİRMA ADI BROMAT MİKTARI ÜRETİM TARİHİ SON KULLANMA TARİHİ
Aqua Fresh Su 1.5 litre 14 μg/L 26/03/2019 25/03/2020
Aqua Fresh Su 0.5 litre 14 μg/L 15/04/2019 14/04/2020
Gürpınar Su 200 cc
bardak su 19 μg/L 01/04/2019 01/04/2020
Meysu 0.33 litre 39 μg /L 08/04/2019 08/04/2020
Sağlık Bakanlığı olarak ilgili firmalara düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için süre verilmiştir. Bu
süre sonunda gerekli analizler yeniden yapılarak halkımız bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygı ile
duyurulur.”
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