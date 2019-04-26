  • BIST 94.757
  • Altın 245,698
  • Dolar 5,9322
  • Euro 6,6222
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

3 su firmasının daha değerleri yüksek çıktı!

» »
Sağlık Bakanlığı “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca su analizlerine devam ediyor. Sağlık Bakanlığı yaptığı analizler hakkında açıklamada bulundu.
3 su firmasının daha değerleri yüksek çıktı!

Sağlık Bakanlığı “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca su analizlerine devam ediyor. Sağlık Bakanlığı yaptığı analizler hakkında açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

”Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay
yapılan su analizlerine Bromat’da eklenmiştir.

Devlet Laboratuvarından  gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki  firmaların, belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10 μg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.

 

FİRMA ADI BROMAT MİKTARI ÜRETİM TARİHİ SON KULLANMA TARİHİ

Aqua Fresh Su 1.5 litre 14 μg/L 26/03/2019 25/03/2020
Aqua Fresh Su 0.5 litre 14 μg/L 15/04/2019 14/04/2020
Gürpınar Su 200 cc
bardak su 19 μg/L 01/04/2019 01/04/2020
Meysu 0.33 litre 39 μg /L 08/04/2019 08/04/2020

Sağlık Bakanlığı olarak ilgili firmalara düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için süre verilmiştir. Bu
süre sonunda gerekli analizler yeniden yapılarak halkımız bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygı ile
duyurulur.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı: KKTC 3 başlıkta son sıralarda26 Nisan 2019 Cuma 15:52
  • Gözler çıkacak kararlarda: 10.30'da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sürüyor26 Nisan 2019 Cuma 15:27
  • 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı komiteden geçti26 Nisan 2019 Cuma 15:22
  • Belediyeler Birliği’nden emlak vergisi uyarısı26 Nisan 2019 Cuma 14:56
  • EL-SEN Görev Şehidini Andı26 Nisan 2019 Cuma 14:49
  • Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki “Kalıcı Etki Proje Yarışması” başvuru süresi 24 Mayıs’a kadar uzatıldı26 Nisan 2019 Cuma 14:38
  • Din İşleri Başkanlığı:” Ramazan’da ihtiyaç olan camilere din görevlisi atanmasıyla ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere”26 Nisan 2019 Cuma 14:21
  • Gıda Mühendisleri: Gıda güvenliğinde devlet politikası şart26 Nisan 2019 Cuma 13:57
  • Uluçay, 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti26 Nisan 2019 Cuma 13:35
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?26 Nisan 2019 Cuma 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti