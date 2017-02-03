3 Şubat 2017 Burç Yorumları

3 Şubat 2017 Cuma günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları..

Günlük Burç Koç Burcu

Heyecanlı ve enerjik bir biçimde güne başlayacak ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Özellikle sabahın erken saatlerini verimli geçirecek ve isteklerinizi gerçekleştirmek için girişimde bulunacaksınız. Sürprizler olabilir ve hırslı bir tavır içine girebilirsiniz. Güçlü kişiler ile ilişkilerinizde tedbirli olun. Duygusal ve alıngan bir tavır içinde bulunmasanız iyi olacak. Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik duygularınızı denetlemeniz gerekiyor. Ölüm ve ölüm ötesi konular ve bu konular ile ilgilenen kişiler ilginizi çekiyor. İsteklerinizin değiştiğini hissedeceksiniz.

Günlük Burç Boğa Burcu

İşlerinizi planlayacak ve sabırla çalıştığınız konu ile ilgileneceksiniz. Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik tarzınızı ve alıştığınız davranış biçiminizi değiştiriyorsunuz. Böylece sabır göstermiş olduğunuz konular ile ilgili gelişmeler yavaş olsa bile istediğiniz yönde olacak.Bugün alacağınız bir haber hayal gücünüzü uyandıracak ve inancınızı yükseltecek. Yeni atılımlarda bulunmak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için yeni stratejiler yapabilirsiniz ve güçlü kişiler ile ilişkilerinizi kuvvetlendirebilirsiniz. Bugün çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. İletişim trafiğiniz hareketleniyor.

Günlük Burç İkizler Burcu

Hareketli bir gün geçireceksiniz ve pek çok işi bir arada yapacaksınız. Ancak iletişim araçları ve haberleşmeler ile ilgili bazı karışıklıklar olabilir ve dikkatiniz dağılabilir. Dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olun. Faturalar, evraklar ve benzeri konularda dikkatinizi yükseltmeniz gerekiyor. Aceleci ve endişeli bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Yoksa önünüzde duran evrakları görmeyip başka yerlerde arayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde karşılaşacağınız olaylar ve kişiler sizi heyecanlandıracak ve keyfiniz yerine gelecek. İlginç kişiler ile tanışabilirsiniz ve sürpriz teklifler alabilirsiniz.

Günlük Burç Yengeç Burcu

Duygularınızın dalgalanacağı bir gün... Güne erken başlayabilirsiniz ve planlarınızı uygulamak için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu arada gördüğünüz rüyalar çok etkileyici olabilir ve hayal gücünüz uyanabilir. Güçlü ve etkileyici kişiler ile iş birliği yapabilirsiniz ancak tedbirli olun. Zenginlik ve güç peşinde olabilirsiniz ancak hırslı bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız. Bugün duygular yerine aklınız ile hareket ederseniz, daha başarılı olacaksınız. Günün ilerleyen saatlerinde sürprizler olabilir ve eski konular gündeme gelebilir. Ekip çalışmaları ve organizasyonlarda başarılı olabilirsiniz.

Günlük Burç Aslan Burcu

Güne heyecanlı ve istekli başlayacaksınız. Bazı karışıklıklar ile başa çıkmanız gerekebilir veya isteklerinizi gerçekleştirmek için çok fazla çalışmak durumunda kalabilirsiniz. Ancak kendinizi güçlü ve iyi hissedeceksiniz. Olaylara bakış açınızın değişmiş olduğunu anlayabilirsiniz ve daha pratik bir tavır içine girebilirsiniz. Daha önce sizi endişelendiren veya korkutan her ne var ise, artık farklı hissettiğinizi anlayacaksınız ve daha pratik bir tavır içinde olacaksınız. Kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz ve böylece daha rahat davranabilirsiniz ve çalışmalarınızda başarılı

Günlük Burç Başak Burcu

Dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Zihinsel faaliyetiniz hızlandığı bir dönem ancak dikkatinizi tek bir konuya odaklamanız zor olabilir. Evraklar, faturalar, yapılması gereken işlerinizi planlamanız zor olabilir. Veya planlarınızın dışında ortaya çıkan durumlar kafanızı karıştırabilir. Bu arada yakınlarınızın size ihtiyacı olabilir veya arkadaşlarınıza yardımcı olmanız gerekebilir. Endişelerden uzaklaşın ve dikkatinizi projelerinize odaklayın. Kafanız karışık olsa bile iyimser duygularınız yüksek ve dostlarınızın desteğini aldığınız bir dönemdesiniz.

Günlük Burç Terazi Burcu

Biraz gergin ve isteksiz uyanabilirsiniz. Duygularınızın derinliğinden çıkın ve dikkatinizi yapmanız gereken pratik işlere odaklayın. Hareketli ortamlarda bulunmak sizi rahatlatacak. Ani değişikliklerden etkilenebilirsiniz ve huzursuzluk hissedebilirsiniz. Alıngan ve duygusal bir tavır içine girebilirsiniz. Ancak duygularınızı denetlemeniz gerekiyor. Özellikle sevdiklerinize karşı sert bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız. Parasal konulara yönelik isteğiniz artabilir ve güçlü kişiler ile iş birliği yapabilirsiniz fakat tedbirli davranmanız gerekiyor. Hırslı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının.

Günlük Burç Akrep Burcu

Önemsediğiniz konulara yönelik gelişmeler sizi memnun edecek ve dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Ekip çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı olabilirsiniz. Dikkatinizin yükseldiği bir dönem ve fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyabilir, ikna edici olabilirsiniz. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler yeni boyutlar kazanıyor. Daha önce yapmak istemediğiniz her ne var ise, şimdi size çekici gelebilir ve duygularınızın değiştiğini hissedebilirsiniz. Bu arada alacağınız teklifler ve öneriler hoşunuza gidecek ve kendinize olan güveninizin yükseldiğini hissedeceksiniz.

Günlük Burç Yay Burcu

Özellikle burcun ilk günleri doğmuş olanlar bugün kendilerini farklı hissedecekler. Hayaller ve gündüz düşleriniz olabilir. İdeallerinizi gözden geçirebilirsiniz ve bu arada duyduğunuz haberlerden etkilenebilirsiniz. Dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olun ve aklınızdan geçenleri söylemeden önce bir kez daha gözden geçirin. Yanlış anlamalar olabilir ve iletişim araçları ve evraklar ile ilgili bazı karışıklıklar meydana gelebilir. Bu arada daha önce unuttuğunuz bazı konuları hatırlayabilirsiniz ve heyecan duyabilirsiniz. Bugün çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz ve ilginç bilgiler ile karşılaşabilirsiniz

Günlük Burç Oğlak Burcu

Heyecan ve huzursuzluk hissederek uyanabilirsiniz. İdealleriniz ile ilgili rüyalar görmüş olabilirsiniz veya en derin isteklerinizi rüyanızda görebilirsiniz ve farklı bir enerji ile güne başlayabilirsiniz. Bugün duygularınızı denetleyin ve aklınız ile hareket edin. Alıngan ve duygusal bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız. Eskiden sevdiğiniz kişileri hatırlayabilirsiniz veya parasal konulara yönelik geçmişte yaşadığınız tecrübeleri hatırlayabilir ve şu anda içinde bulunduğunuz durumu gözden geçirebilirsiniz. Seyahatler ve hareket halinde olmak sizi rahatlatıyor. Bu arada geleceğe yönelik projeler yapabilirsiniz.

Günlük Burç Kova Burcu

Güne keyifli başlayacaksınız ve yeni atılımlarda bulunmak için hevesli olacaksınız. Dikkatinizi işlerinize odaklayabilir, bilgisayar teknolojisi ve iletişim araçları ile ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Baskı hissettiğiniz konular ve engel olarak gördüğünüz her ne var ise, bütün bunlar ile bugün başa çıkacak gücünüz var. Daha doğrusu kendinizi bugün güçlü hissedeceksiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı bir gayret içinde olacaksınız. İlginç keşiflere ilgi duyabilirsiniz ve farklı iş kollarında çalışan kişiler ile işbirliği yapabilirsiniz.

Günlük Burç Balık Burcu

Beklediğiniz gelişmelerin meydana geldiğini hissederek güne keyifli başlayacaksınız. Moraliniz ve kendinize olan güveniniz yüksek olacak ve çalışmalarınızı büyük bir istekle yapacaksınız. Bu arada iletişimlerinizde ortaya çıkabilecek karışıklıklar düşünceleriniz de karışmasına neden olabilir. Ancak duygularınız değişiyor ve yapabileceğiniz ile ilgili inancınız artıyor. Hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Hayal gücü gerektiren alanlarda çalışmalar yapanlar için verimli bir dönem. Sezgileriniz yükseliyor ve iç sesinize kulak verin. Çok değişik sezgileriniz olabilir.