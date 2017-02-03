3 Şubat hava durumu

Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Gırne az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 16
Çamlıbel az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 15
Lapta az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 15
Akdeniz az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 16
Boğaz az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 13
Alevkaya az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 12
Esentepe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 14
Lefke az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 15
Güzelyurt az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17
Lefkoşa az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17
Ercan az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17
Geçitkale az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17
Beyarmudu az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 16
Gazimağusa az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17
İskele az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 16
Yenierenköy az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 14
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