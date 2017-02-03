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3 Şubat hava durumu

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3 Şubat hava durumu
Meteoroloji hava durumu

Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

Gırne                         az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       16

Çamlıbel                   az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       15

Lapta                         az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       15

Akdeniz                    az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       16

Boğaz                        az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       13

Alevkaya                  az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       12

Esentepe                  az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       14

Lefke                          az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       15

Güzelyurt                 az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       17

Lefkoşa                     az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       17

Ercan                         az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       17

Geçitkale                  az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       17

Beyarmudu             az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       16

Gazimağusa             az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       17

İskele                         az bulutlu zamanla parçalı bulutlu       16

Yenierenköy                        az bulutlu zamanla parçalı bulutlu      14

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