3. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı DAÜ’de başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, “III. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri” konferansı 25 Nisan 2018, Çarşamba günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası’nın da destek verdiği konferans 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde de devam edecek. Açılışta konuşan konferans düzenleme kurulu ve DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nesrin Özataç söz konusu konferansın çok sayıda akademisyen ve bankacıyı KKTC’de bir araya getirdiğini belirterek konferansta, küresel finans kriz sonrasında bankacılık ve finans konularındaki son araştırmaların paylaşılacağını ve küresel finansal pazarlarda karşılaşılan fırsatlar ile risklerin tartışılacağını kaydetti. Konferansa 23 farklı ülkeden 150’ye yakın bankacılık ve finans konusunda uzman akademisyenin katıldığını aktaran Doç. Dr. Özataç, konferansta 80 bildirinin 15 oturumda ele alınacağının altını çizdi.

DAÜ Standartları Belirleyen Bir Eğitim Kurumudur

DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ hakkında bilgiler vererek, DAÜ’nün dev bir kadroya sahip olduğunu bildirdi. DAÜ’nün ülkedeki eğitim anlamında standartları belirleyen bir eğitim kurumu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkaramanlı, DAÜ’nün akreditasyonlara büyük önem verdiğinden bahsetti. DAÜ’nün sahip olduğu akreditasyonlar hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Özkaramanlı en büyük hedeflerinin tüm programların akredite olması olduğunu vurguladı. Bir devlet üniversitesi olarak görevlerinden birinin topluma ve insanlığa hizmet etmek olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Özkaramanlı, bu bağlamda birçok akademik toplantıya ev sahipliği yaptıklarından bahsetti.



Nami: “KKTC’yi yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek farklı ülkelerden gelen konukların ağırlandığı söz konusu konferansın son derece önemli olduğuna inandığını aktardı. Nami, KKTC ekonomisinin takriben 4 milyar TL olduğunu dile getirerek bunun bir kaynağının da eğitim olduğunu vurguladı. KKTC’yi yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip hale getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Nami, önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Özkaramanlı KKTC Merkez Bankası temsilcisi Hayri Bender’e konferansa verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ardından dünyanın önde gelen akademisyenlerinden, konferans davetli konuşmacısı Prof. Dr. Philip Molyneux (University of Sharjah, UAE) “Bankacılık Alanında Son Gelişmeler ve Gelecekteki Çalışma Fırsatları” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Yapılacak olan oturumların yanı sıra konferansın ikinci gününde Prof. Dr. Colin C. Williams (University of Sheffield, England) “Kayıtdışı Ekonomi ve Alternatif Politikalar”, üçüncü gününde ise Prof. Dr. Muhammad Shahbaz (University of Monrtpellier, France) “Finansal Gelişimde Asimetrik Büyümenin Etkisi” konulu sunumlar gerçekleştirecek.